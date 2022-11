Los mejores mini lavavajillas portátiles con la mejor relación calidad-precio

Los mini lavavajillas son productos sumamente importantes en cualquier cocina que no echas en falta hasta que no los tienes. Esto puede deberse a la falta espacio que impide instalar uno convencional, porque estés de alquilado y no quieran comprar uno, o porque no manchas lo suficiente como para llenarlo. Es entonces cuando toca lavar toda la vajilla a mano, lo que supone dedicarle un gran tiempo si no puedes hacerlo diariamente o después de cada comida, además de esfuerzo.

Ahora ya no tendrás ese problema, ya que los lavavajillas portátiles compactos no ocupan casi espacio y te permiten mantener limpios todos los cubiertos, tazas y platos que uses. Normalmente, tienen un depósito de agua, no necesitan toma de luz y solo tendrás que darle salida con la manguera para evacuar el agua sucia una vez terminado el programa.

Disponen de modos distintos para que elijas el que necesitas, con ciclos más cortos, más largos para una limpieza en profundidad, lavado a muy alta temperatura, uno para abrillantar copas y vasos... ¡E incluso alguno te permitirá eliminar la suciedad de la fruta! ¡Di adiós a fregar a mano con los mejores mini lavavajillas!

Mini Lavavajillas Hermitlux

Este lavavajillas tiene una gran capacidad, ya que es capaz de limpiar bastantes utensilios a la vez. En su interior podrás colocar 4 tazas pequeñas de café, 3 tazas grandes, 2 copas de vino, 4 platos grandes y 3 pequeños, así como 7 cucharas, otros 7 tenedores y 7 cuchillos.

Dispone de 5 programas distintos en el panel táctil para que elijas el que más se adapte al momento que necesites utilizarlo y la cantidad de cubertería hayas colocado dentro. Por un lado encontramos el de lavado; por otro, el modo ECO, que se trata de un aclarado más económico ya que ahorra energía. También está el modo de aclarado de 60 minutos, el rápido de 29 minutos para cuando más prisa tienes, así como el de lavado de frutas, o la limpieza profunda de la vajilla para bebés o la cristalería.

Asimismo, tiene una función de secado para eliminar la humedad de todos los artículos, evitando así malos olores o que proliferen las bacterias en aquellos que son de madera. Es un sistema de aire caliente PTC y de alta temperatura (75°C) que deja un acabado brillante.

Tiene unas medidas de 42,8 cm x 42,5 cm x 45,8 cm, lo que hace que sea un electrodoméstico pequeño pero muy útil. Es ideal para aquellas familias pequeñas que no manchan tantos platos o utensilios de comida como para utilizar un lavavajillas más grande tradicional, o para aquellas que no dispongan de uno en su cocina por el espacio.

No necesita una toma de agua y contiene un depósito de agua de 5 L, lo que hará de este lavavajillas el artículo ideal para colocarlo en tu cocina si no dispones de uno tradicional. Además, también podrás instalarlo en una oficina o llevarlo contigo en la caravana, furgoneta camperizada, de camping o de vacaciones.

Cuenta con gasto energético de 175 kWh/año y con un sistema de seguridad que hace que se detenga automáticamente en caso de abrir la puerta accidentalmente. También tiene protección contra fugas, para que no se escape, se creen charcos y humedades.

Mini lavavajillas Klarstein

Este artículo será tu mejor aliado si buscas un lavavajillas pequeño, pero eficaz. Se trata de un electrodoméstico que tiene 6 programas distintos de lavado: intensivo, eco/estándar, programa cristal, 90 minutos, rápido y prelavado. El modelo Amazonia 6 tiene una eficiencia energética de clase A+, lo que lo convierte en una de las mejores opciones en cuanto a ahorro, además de no contaminar tanto como otros.

No emite casi ruido, tan solo 49 dB, por lo que no notarás que está encendido. Además, mide tan solo 60 cm x 63 cm x 53 cm, lo que permite que lo coloques en cualquier lugar de tu cocina sin ocupar demasiado espacio. Tiene unos pies cuya altura es regulable, para que instalarlo en el sitio que quieras de forma cómoda. Viene incluido todo aquello que necesitas, ya que dispone de una manguera de entrada flexible por donde saldrá el agua que se utiliza para lavar. Asimismo, incorpora un sistema Aqua Stop para una mayor seguridad antifugas.

Incluye un cesto para 6 tipos de cubiertos distintos y una bandeja adicional, para que coloques en su interior todos los utensilios que desees limpiar. Es ideal para aquellas familias muy pequeñas, estudiantes, solteros o parejas que no manchen demasiada vajilla. Tiene una potencia de 1380 W que hará que todos tus utensilios queden como si fuesen recién comprados.

Es muy sencillo de usar ya que es muy intuitivo gracias a su panel de control táctico y las 3 teclas para elegir la función. Podrás programar también el momento en el que quieres que se inicie el lavado. Está disponible en negro, blanco y Se Pl Claro, pero también podrás elegir entre los distintos modelos: Amazonia Secret, Amazonia 6, Amazonia 8 y Amazonia 8 Neo.

Mini lavavajillas Hisense

El modelo HS60240W de Hisense tiene unas medidas de 59,6 cm x 55,8 cm x 84,5 cm, un buen tamaño para poder lavar varios artículos a la vez, pero sin que ocupe un gran parte de la cocina. Podrás colocar en su interior hasta 13 servicios distintos, y es totalmente adaptable, es decir, podrás reconfigurar el espacio, lo que te permitirá meter más o menos platos, cubiertos, tazas...

Uno de los principales factores que tienes que tener en cuenta es cuánto gasta al año. Este, en concreto, tiene una eficiencia energética A++, convirtiéndose así en la opción más ahorradora y ecológica. Cuenta con el Dry+, que utiliza una temperatura más alta al final para un mejor secado. Además, podrás establecer cuándo quieres que comience gracias al inicio diferido.

El sistema anti-fugas Total Aqua Stop corta el suministro de agua si detecta algún escape para una mayor seguridad y evitar así problemas como humedades o inundaciones. Dispone de un panel táctil para elegir el tipo de programa. Podrás escoger entre 6 distintos, según cuánto hayas ocupado o si quieres lavar más en profundidad o menos. Es muy silencioso, ya que solo emite 47 dB, por lo que no supondrá ningún problema si quieres utilizarlo por la noche.

Tiene un filtro autolimpiable, una capacidad de 9 L y está disponible en blanco y gris, pero podrás elegir también entre los distintos modelos.

