Aprovecha las Summer Sales de Dyson y llévate regalos de hasta 150€ en sus mejores productos

New Mall Media

El verano está a punto de comenzar, pero antes de que te vayas de vacaciones, Dyson quiere ser el verdadero protagonista. Por ello, desde hoy disfrutarás de su Summer Sales con promociones, beneficios, cupones de descuento y regalos para ti. Tendrás hasta el 1 de julio para poder aprovechar sus increíbles ofertas en productos seleccionados con la garantía y solvencia como sólo Dyson te puede ofrecer.

Descuentos en aspiradoras, purificadores ventiladores de aire y hasta 150 euros en regalos que pueden ser tuyos en estas dos semanas de rebajas. Y esto no es todo, Dyson no quiere que dejes pasar esta oportunidad y por eso te ofrece un cupón extra de 20 euros de descuento en cada producto de la promoción. Solo tendrás que aplicar el código "Summersales" antes de finalizar tu pedido. No pierdas un minuto más y accede ahora a su web para comenzar a vivir el mejor verano de rebajas.

Aspiradora V11 Total Clean Blue

Esta aspiradora sin cable es un producto estrella se mire por donde se mire. El equilibrio perfecto entre poder de succión y autonomía. Tiene un motor digital integrado que gira el cepillo hasta 60 veces por segundo. Podrás limpiar suelos y alfombras y tendrás hasta una hora de autonomía en modo Eco. Sin duda, Una auténtica joya de Dyson.

Gracias a su pantalla LCD podrás controlar el tiempo real de uso que queda. Incluye también un accesorio muy útil que te permitirá limpiar los rincones más difíciles. Gracias a su vaciado higiénico, podrás quitar todo el polvo y los residuos del cubo sin entrar en contacto con la suciedad y podrás cargarla fácilmente mientras la tienes colgada en la pared. ¡Estará siempre lista para usar!

Aspiradora sin cable Dyson V8 Absolute

Su cepillo Direct-drive te permitirá recoger todo tipo de suciedad. Gracias a su motor digital Dyson V8, su poder de succión es más potente que otras aspiradoras similares. Además, tendrás hasta cuarenta minutos de autonomía gracias a su batería de seis células con capacidad de almacenar un alto volumen de carga.

No dejará absolutamente nada en el suelo, ya que el cepillo está cubierto de suave nailon tejido para atrapar los residuos más grandes, mientras que los filamentos de fibra de carbono repelen la electricidad estática y eliminan el polvo más fino. Esta auténtica maravilla tiene un sistema hermético que impide que el polvo, los alérgenos y las bacterias vuelvan al aire. Esto significa que la aspiradora retiene el 99,99% del polvo y expulsa un aire más limpio.

Purificador Ventilador de Torre Pure Cool

Este purificador ventilador de Torre elimina automáticamente el 99,95% de alérgenos, polvo, olores y hasta los contaminantes del aire. Cuenta con una exclusiva tecnología Air Multiplier que genera el poder de circulación para atraer incluso contaminantes distantes a la máquina, proyectando aire purificado por toda la habitación.

Su filtro es muy fácil de cuidar y limpiar y también recibirás notificaciones automáticas de su vida útil. Hablando sobre el sistema de filtración de 360 grados, combina carbón activado para eliminar olores y gases con HEPA. Es un producto silencioso, ya que su nivel de ruido es de 44 dBA a velocidad mínima y 63 dBA a velocidad máxima. Además, oscila para proyectar y hacer circular aire purificado por toda la estancia. Es realmente una joya como sólo Dyson puede desarrollar.

Sigue los temas que te interesan