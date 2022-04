7 regalos para el Día de la Madre 2022 con los que acertarás seguro

New Mall Media

Este año no vamos a olvidarnos ni a improvisar en el último momento en el Día de la Madre 2022, porque a continuación proponemos distintos regalos con los que agradecerle a tu madre todo lo que ha hecho por ti. Si todavía no tienes claro cuál es el objeto perfecto para lograr que se emocione al desenvolverlo, no te preocupes, porque con estas ideas vas a acertar a la hora de comprar el regalo indicado para ella.

El próximo domingo día 1 de mayo toca sorprender a tu madre, con un detalle que hable por si solo: regalos tecnológicos, complementos y más. Tanto si tu madre es más exigente, como si siempre se muestra agradecida hasta con el detalle más pequeño, te lo ponemos muy fácil con esta selección de productos ¡todos ellos están disponibles en Amazon!

Taza personalizada Fotoprix

En este Día de la Madre 2022, nada mejor que regalar esta taza personalizada con una foto tuya, suya o vuestra, que seguro le encantará, le alegra el armario o cajón de la vajilla y hace que se acuerde de ti cuando la use para tomar el café cada mañana. Está disponible en hasta nueve diseños y triunfarás seguro con este regalo tan personalizado.

Abalorio de pandora

Elige para ella un clásico que no falla y ayúdale a llenar su muñeca con el charm más especial que tendrá. Si ya es una amante fiel de los abalorios de Pandora, seguro que este le encanta. Se trata de una pieza colgante, que siempre aporta armonía en una pulsera sencilla y elegante, gracias a su brillante circonita blanca que marca la diferencia. ¡Ya se puede comprar en la web de Amazon!

Pulsera de perlas de Tous

Las madres estarán más elegantes con esta pulsera de TOUS de perlas barrocas blancas, azules y grises, aportando estilo y, al mismo tiempo, personalidad. Está confeccionada con oro amarillo de 18 quilates, siendo un producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS. Un complemento ideado para este Día de la Madre 2022.

Libro electrónico Kindle

Con este producto, tenemos acceso a millones de eBooks para leer historias apasionantes. Este modelo de Amazon Kindle lleva luz integrada regulable con el fin de leer durante horas dentro y fuera de casa, tanto de día como de noche.

Dispone de una pantalla de 167 ppp y alto contraste en la que se lee como en papel impreso, sin ningún reflejo, incluso bajo la luz del sol.

Remington plancha de pelo + secador

Para que las madres no dejen de dedicarle tiempo a su pelo y se siga atreviendo a probar nuevos looks desde la comodidad de su casa, el regalo perfecto es el kit de peluquería Premium con plancha de pelo y secador Remington. Es totalmente profesional y permite también llevarlo de viaje con comodidad.

Reloj inteligente Amazfit

Indicado para las madres deportistas, el Amazfit GTS Reloj Smartwatch permite elevar la calidad de los entrenamientos o sesiones de actividad y controlar mucho mejor los resultados.

Al mismo tiempo, ofrece información sobre la frecuencia cardíaca o el consumo de calorías de cada ejercicio. Resistente al agua hasta una profundidad de 50 metros, el Amazfit GTS también soporta múltiples escenarios de natación.

Auriculares inalámbricos Realme

Con un diseño realmente innovador, los auriculares inalámbricos Realme Buds Air back Air 3 poseen una avanzada tecnología de cancelación activa de ruido para una mejor salud auditiva. También vienen con controlador dinámico de refuerzo y autonomía de hasta treinta horas. Esta tercera generación de auriculares cuenta con una app para controlar sus funciones, y es el regalo ideal para el Día de la Madre 2022.

Sigue los temas que te interesan