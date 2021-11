Los mejores descuentos de El Corte Inglés del Black Friday 2021

New Mall Media

Si estás a la espera de la llegada del Black Friday 2021 para hacerte con los mejores descuentos de la temporada, es necesario que sepas que no debes esperar hasta el próximo 26 de noviembre para disfrutar de ellos. Muchos son los comercios y grandes marcas que se han anticipado a estos descuentos y han preparado los mejores artículos al mejor precio. Entre ellos, El Corte Inglés no ha querido dejar pasar la oportunidad, y ha comenzado ya a bajar muchos de los precios de sus artículos. No obstante, los descuentos y las grandes oportunidades continuarán a lo largo de toda la semana.

El Black Friday 2021 tiene su origen en los Estados Unidos. Se trata de un día especial pues se celebra un día después de Acción de Gracias, y es el pistoletazo de salida para los grandes descuentos y las compras navideñas. La traducción del famoso nombre, quiere decir Viernes Negro. Esta toma su nombre por el humo negro que se producía en la ciudad como consecuencia de los desplazamientos de cientos de clientes por la ciudad. Y. como veis, en España hemos adoptado la tradición a la perfección, de tal modo que El Corte Inglés se ha sumado a poner descuentos irresistibles en muchos de sus artículos. Te dejamos aquí los mejores.

LA ROCHE POSAY

Si tienes pensado invertir en ti y en la salud de tu piel, esta promoción de la Roche Posay puede ser lo que estabas esperando.

Ahora, este sérum anti-arrugas Hyalu B5 tiene un 30% de descuento por lo que, puede ser tuyo por 31,50 euros, en lugar de por los 45€ de su precio habitual.

Reloj HUAWEY

Ahora, este modelo de reloj inteligente HUAWEI WATCH GT puede ser tuyo con un 30% por ciento de descuento.

Si quieres un smartwatch que te ofrezca diseño y calidad a partes iguales, ahora es el momento de hacerte con él.

FITBIT Versa 2

La marca por excelencia de relojes de última generación también rebaja sus precios este Black Friday 2021.

Ahora, puedes hacerte con este modelo Fitbit Versa 2 por solo 139,95 euros. Este smartwatch deportivo ha sido diseñado para ayudarte a maximizar tu día a día y mejorar tu salud y forma física.

Patinete Smartygro

SI has pensado en algún momento en prescindir del coche y empezar a moverte en un transporte más sostenible, quizás ahora haya llegado el momento de hacerte con un patinete eléctrico.

Este modelo para adultos puede recorrer 45 kilómetros con una sola carga. Ahora cuenta además con un 28% de descuento sobre su precio habitual. Lo que hace que se quede en 469 euros.

Monitor HP

Si buscas un diseño de pantalla ultrafino con todas las prestaciones de una pantalla convencional, este es el modelo que estabas esperando.

Ahora, este monitor puede ser tuyo con un descuento especial si aprovechas a comprarlo en estos días de Black Friday.

