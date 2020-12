Imetec Bellissima, el cepillo de aire moldeador para unas ondas perfectas

Nuestro estilo personal, la forma de vestir, de peinarnos o de maquillarnos, puede decir mucho de nosotros. Además, usando la moda también podemos expresarnos y dar mensajes al exterior, como por ejemplo usando ropa más colorida cuando estamos contentos o atreviéndonos con un peinado más arriesgado si nos sentimos muy seguros con nosotros mismos.

Como hemos nombrado, el peinado y el modo de llevar el cabello puede ser diferente según los gustos y necesidades de cada persona. Lo cortamos, alisamos, rizamos, hacemos capas, le ponemos complementos… Todo ello en una búsqueda de nuestro estilo propio o del look ideal para cada situación u ocasión.

Además de los centros de estética y peluquerías, hoy en día existen muchas técnicas y aparatos para el cabello con los que conseguir resultados específicos. Plachas, secadores, rulos, peines, rizadores, champús, tratamientos… Todos estos productos están a nuestro alcance, y en El Español puedes encontrar algunas recomendaciones de ellos según tu tipo de cabello en artículos como: Las mejores soluciones y productos especiales para el cabello extrafino o Los mejores productos para hidratar el cabello seco o dañado

Para seguir poniéndotelo fácil a la hora de dar forma a tu pelo hoy te queremos hablar de un aparato que está ganando popularidad poco a poco gracias a su fácil uso y a los buenos resultados que proporciona. Se trata del cepillo de aire moldeador de Imetec Bellissima My Pro Miracle Wave GH19 1100 para conseguir ondas suaves.

Este aparato funciona como un secador suave pero con varias diferencias. Se usa de forma vertical, ya que en la parte de encima de su mango cuenta con el sistema principal con el que se consigue moldear el pelo. Este consta de un punta redondeada con púas colocadas en filas que forman una especie de espiral, en las cuales se coloca el pelo mechón a mechón. Después habrá que poner el aparato en marcha y este comenzará a emitir aire y a girar hacia la derecha o la izquierda, según elijas a través de sus botones incluidos.

El movimiento de giro automático del cepillo debe acompañarse con el deslizamiento del mismo por el mechón, de más a menos cerca del cuero cabelludo, para que se vaya elaborando la onda a lo largo del cabello.

Cabe destacar que el cepillo es ajustable en temperatura y flujo de aire según lo que necesites, para así adaptarlo a tu tipo de pelo y al resultado que quieras obtener. El cepillo con cerdas suaves cuenta con un revestimiento de cerámica que resulta menos dañino para el cabello que otros aparatos como rizadores o planchas que también se suelen usar para conseguir ondas.

Cepillo de aire moldeador

El aparato funciona por corriente eléctrica a través de su cable giratorio de 1,80 metros que facilita el uso del cepillo, que además cuenta con una bolsa especial para guardarlo y transportarlo.

El Imetec Bellissima My Pro Miracle Wave GH19 1100 se ha diseñado para conseguir ondas suaves y naturales para cualquier tipo de look, en poco tiempo de manera fácil y menos agresiva para el cabello. Así que, si estabas buscando un aparato con el que reproducir un look de ondas bonitas y sutiles, este es el indicado, ya sea para estas fiestas y las cenas o comidas a las que tengas que acudir o para tu día a día.

Puede ser el perfecto regalo para alguien o para ti misma en estas navidades, no te lo pienses y prueba el cepillo de aire moldeador Imetec Bellissima My Pro Miracle Wave GH19 1100.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 2/12/2020.

