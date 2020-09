En la mayoría de hogares, a lo largo de la semana se ponen varias lavadoras. Después hay que tender la ropa, recogerla y doblarla o plancharla según el tipo de prenda y de tela. Para planchar es habitual reservar un rato de nuestro día, ya que se necesita un mínimo de tiempo hasta que preparamos la tabla y la plancha, y después conseguimos eliminar todas las arrugas posibles. Además, hay prendas y tejidos como las camisas o, por ejemplo, un vestido de satén, que requieren más cuidado y mimo a la hora de alisarlos por completo.

Existen muchos tipos de planchas y centros de planchado, las más tradicionales son las que van en horizontal, sean de vapor o no, que debemos ajustar y colocar en su base para no provocar desastres. Estos aparatos son útiles y cumplen su cometido, pero a veces nos hacen perder más tiempo de lo que nos gustaría, porque son incómodas de usar, falla la expulsión de vapor o porque tardan mucho en alcanzar la temperatura deseada. Además necesitaremos estar desplegando y recogiendo la tabla cada vez que necesitemos planchar algo.

Pero la tecnología en aparatos de planchado también nos ha dado la existencia de otros métodos más enfocados al uso profesional como las perchas con plancha o las planchas verticales. Seguro que estas últimas las has visto en uso en algunas tiendas de ropa, para mantener las prendas lisas en todo momento. Pero ¿qué tiene una plancha de vapor vertical que no tenga una tradicional? Te despejamos esta duda a través de la presentación de la plancha de vapor vertical más vendida de Amazon de la marca Korey, que además funciona con vapor.

Esta plancha tiene varias características que te harán quererla en tu hogar: cuenta con calentamiento rápido, en solo 20 segundos habrá aumentado su temperatura, proporciona vapor continuo durante casi 10 minutos y tiene 1500 W de potencia. Aunque se creó pensando en usarla como plancha de viaje, lo cierto es que sus funciones cubren satisfactoriamente un uso doméstico diario.

La plancha vertical de vapor cuenta con un depósito de 280 ml de capacidad y es transparente para ir comprobando el nivel de agua que queda y saber cuándo volver a rellenarla para que no falle el vapor. Es fácil de extraer, colocar y limpiar.

Respecto al cuidado de la ropa, no tendrás que preocuparte ya que se puede usar con todo tipo de tejidos como el algodón, poliéster, nailon, gasa, lino, seda, etc. Con el botón ‘automático’ se regulará la temperatura y el vapor. Además la placa de la plancha es de acero inoxidable que no dañará la ropa y es apto para altas temperaturas, liso y fácil de limpiar. También podrás despedirte de la tabla de planchar ya que bastará que las prendas estén colgadas para usar la plancha sin problema.

La plancha vertical a vapor incluye un sistema de protección de apagado automático y diseño antifugas. Con esto evitaremos sobrecalentamientos, el aparato se apagará automáticamente tras alcanzar ocho minutos de inactividad del vapor o cuando la cantidad de agua del depósito es demasiado baja. Además, es completamente seguro usarla también en posición horizontal.

El tamaño, peso y diseño de esta plancha vertical la han convertido en el modelo más vendido de Amazon, es fácil de usar, intuitiva y te ahorrarás mucho tiempo que podrás dedicar a otras tareas o ti mismo, además incluye un cepillo para eliminar pelusas u otros restos de la ropa antes de plancharla.

Ahora puedes acceder a ella y disfrutar de sus ventajas pinchando en el botón que te dejamos a continuación.