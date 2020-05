El mejor exfoliante facial según tu tipo de piel

Las rutinas de cuidado facial son una actividad que debería forma parte del día a día de cualquier persona, ya que la piel de la cara es la que más se ve expuesta a factores externos como la contaminación del aire, el polvo, la luz solar… Todo esto ser termina convirtiendo en suciedad o grasa que puede quedar atrapada en nuestra piel y que, si se acumula, puede manifestarse en forma de espinillas, granos o punto negros marcados. Estos signos también pueden aparecer por motivos hormonales o de mala alimentación. Sea cual sea el modo que los cause, suelen ser signos poco agradables que pueden hacernos sentir poco sanos además de considerarse antiestéticos, y que, si no se controlan y se tratan mal, pueden desencadenar consecuencias como infecciones, cicatrices y marcas.

Para poner solución a estos problemas y eliminarlos poco a poco y sin dañar la piel, te proponemos usar algún exfoliante facial que puede ayudarte a conseguirlo, eligiendo el que mejor se adapte a tu tipo de piel y siguiendo las indicaciones de periodos de aplicación, que junto con otros tratamientos, dejarán tu piel suave, sana, lisa y con mejor aspecto.

L'Oreal Paris arcillas puras

Este exfoliante en crema de textura untuosa está realizado a base de una selección de tres arcillas puras combinadas con extracto de algas rojas, conocidas por sus propiedades exfoliantes. Está indicada para pieles de secas a normales, ya que no reseca la piel, sino que ayuda a que ésta esté más limpia, fresca y libre de suciedad. Notarás los efectos desde la primera aplicación, y tras varias semanas, tu rostro se verá más luminoso y los poros no estarán obstruidos, ya que el cutis respirara mejor. Se recomienda su uso dos veces por semana evitando su aplicación en labios y contorno de ojos.

Neutrogena Detox gel exfoliante

Si eres de quienes prefieren las fórmulas en gel, este exfoliante es para ti. Ofrece una limpieza profunda y una piel purificada, suave y radiante. Elimina suciedad, aceites y grasas y restos como los del maquillaje. Integra en su gel elementos microexfoliantes que, al masajear la fórmula por l rostro, se llevan cualquier tipo de impureza de tu cutis. Es apto para todo tipo de pieles y, además de limpia, sentirás tu piel más fresca.

Dead Sea Mud Mask para puntos negros

Con esta mascarilla de barro del mar muerto totalmente orgánica podrás eliminar impurezas como los puntos negros marcados, tan molestos y antiestéticos que están presentes en muchos tipos de pieles. Su fórmula también se compone de infusiones de aloe vera y aceite de oliva, por lo que además de exfoliar y limpiar tu piel también hidrata, alisa, revitaliza, atenúa cicatrices, trata el acné y reduce líneas de expresión.

Era Organics exfoliante natural

Este exfoliante utiliza azúcar natural para realizar una microdermoabrasión que no daña ni raspa la piel. Aplicando este cosmético en forma de mascarilla podrás eliminar puntos negros persistentes, limpiar y minimizar los poros, exfoliar las células de piel muerta y, al mismo tiempo, hidratarte. Es apto para todo tipo de pieles aunque se recomienda para pieles maduras ya que también equilibra el tono de la piel, reduce líneas finas de expresión y las manchas provocadas por diversos factores. La fórmula se compone de aloe vera orgánico, miel de Manuka, nuez y vitamina C, además, está libre de parabenos, no contiene alcohol, ni tóxicos.

Jabón exfoliante en pastilla

Como otra alternativa dentro de los exfoliantes faciales te recomendamos este en forma de pastilla de jabón, que contiene granos de albaricoque, una combinación que consigue limpiar a fondo los aceites, grasas y otras toxinas de la piel que pueden producir acné. Está formulado para destapar los poros de a piel, eliminar manchas, prevenir el acné o reducirlo y alisar la piel. Después de su uso solo tendrás que usar tu crema hidratante habitual y notarás los resultados desde el primer día.