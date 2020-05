Los mejores productos para pelo rizado: luce una melena perfecta

Existen muchos tipos de cabellos, cortos, lisos, gruesos, rubios, largos, morenos, rizados, finos, ondulados… Cada uno tiene su encanto especial y a cada persona le caracteriza de una forma diferente. Al igual que pude ocurrir, por ejemplo, con los tipos de piel, los tipos de cabello requieren de cuidados específicos según sus características, ya que no sería lo mismo tratar una cabellera quebradiza y lacia que otra fuerte y con caspa, por poner casos concretos.

Respecto a los rizos, quienes los tienen a menudo se encuentran con problemas de control, encrespamiento, definición o nutrición. Si es tu caso y no consigues doblegar tus ondas y caracolillos, no te pierdas estas recomendaciones sobre los mejores productos para pelo rizado que puedes usar tú misma y desde casa.

Revlon Professional ProYou

Cuidar el pelo rizado requiere de poner atención en cada paso de su limpieza y tratamiento. Desde el momento del lavado debes escoger un buen champú. Aquí te presentamos un champú de Revlon el cual ayuda a reavivar los rizos, definirlos potenciando sus formas y proporcionándoles suavidad. El efecto es de larga duración y se va incrementando según vas utilizando el producto.

L´Oreal Paris Elvive Low

Otra opción de champú que favorece al pelo rizado. Este te ofrece un lavado delicado, con una fórmula sin espuma y sin sulfatos, elimina las impurezas sin maltratar el cabello y a la vez repara el cabello seco que suele caracterizar al pelo rizado. Ofrece una textura crema que desenreda y nutre sin apelmazar, con un aroma suave.

Fanola Curly Shine

Tras el lavado, aún con el cabello mojado, es conveniente aplicar una mascarilla que termine de nutrir del todo y dar definición y suavidad a los rizos. Te recomendamos una de las favoritas en Amazon, con una fórmula que desenreda y deja el cabello elástico, ligero y brillante para no apelmazar las fibras capilares y dar vida.

Syoss aceite capilar Beauty Elixir

Este producto es muy versátil y gratificante. Puedes usarlo después de lavar tu cabello cuando aún está húmedo, aplicando unas gotas en tus manos que después podrás distribuir de medios a puntas. Ayudará a desenredar y a que, después de secarse, el cabello se vea más brillante. También tienes la opción de utilizarlo con el pelo ya seco, en esta ocasión tendrás que dispensar menos cantidad de producto y repartirlo muy bien sobre todo por las puntas, evitando el cuero cabelludo para no engrasar. Te ayudará a controlar el frizz y aportar un extra de sedosidad.

Tangle Teezer

Un cepillo pensado especialmente para cabellos rizados y ‘afro’. Te ayudará a eliminar enredos y nudos, evitando roturas y daños gracias a un sistema de dos niveles de dientes largos y cortos que, combinados, suavizan la cutícula del cabello para que no quede quebradizo. Es un cepillo robusto que soporta los tirones y que te será muy fácil de manejar debido a su diseño ligero y cuya forma se adapta perfectamente a la mano.

Garnier Fructis Style espuma Hidra Rizos

Para fijar los rizos existen fórmulas como ceras, sprays, mousses y espumas. Dentro de tus necesidades, sabrás cuál te conviene o te gusta más. A rasgos generales, aquí te recomendamos una de las mejores espumas del mercado, de la marca Garnier. Controla los rizos, definiéndolos y marcándolos sin apelmazar, gracias a su fórmula con extracto de bambú. Se debe aplicar con el cabello húmedo la cantidad necesaria según tu volumen de pelo, después podrás secarlo con secador o dejarlo al aire libre.

Difusor universal Remington

Para los días de frío en los que no puedes secar tu pelo al aire o para cuando quieres darle un extra de fijación a tus rizos, lo mejor será que uses un secador con difusor. Si el modelo de tu aparato no incluye este complemento, aquí te dejamos un difusor universal que se puede adaptar a casi cualquier boquilla de diferentes secadores. Los difusores ayudan a distribuir el aire caliente sin deshacer ni agitar los rizos, a la vez que los fija con la temperatura adecuada y seca el cuero cabelludo.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 27/03/2020.