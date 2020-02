Los mejores productos y remedios para dejar de roncar

Los ronquidos pueden ser una molestia enorme para los que los padecen y también para los que los escuchan. Lo que está claro es que afecta a muchas personas; ya sea de forma ocasional, por una mala postura o congestión; o de forma habitual, lo que podría convertirse en algo crónico.

Las personas suelen roncar porque, en ese preciso momento, tienen algo en la garganta o en la nariz que les impide respirar normalmente. Esto hace que las paredes de la garganta vibren a la hora de respirar y provoquen los ronquidos. Todas estas molestias no favorecen la correcta conciliación del sueño ni una respiración adecuada.

Roncar puede suponer un complejo para quienes lo sufren, dado que es un tema tabú sobre el cual muchos no se atreven a hablar, principalmente por vergüenza. Para lidiar con este problema, es recomendable acudir a un especialista y seguir algunos hábitos saludables que favorecerán su desaparición: no fumar justo antes de dormir, hacer ejercicio, dormir de costado, evitar el consumo de bebidas alcohólicas o bebidas estimulantes… etc. Además, si duermes con tu pareja, también puedes acudir a los chasquidos con la lengua o cualquier otro movimiento para activar los músculos de la faringe, por lo que el ronquido desaparecerá.

Además de cambiar el estilo de vida por uno más saludable, también existen productos que puedes utilizar a la hora de dormir y que te ayudarán a dejar de roncar.

Dilatador nasal de silicona

La forma de este dispositivo facilita el ensanchamiento de las fosas nasales y mejora la respiración por la nariz. Esto no solo ayuda a reducir los ronquidos, sino que también promueve la circulación del aire, por lo que puede resolver los problemas de congestión nasal. Está hecho de silicona suave y de alta calidad, no está compuesto por productos químicos, no ejerce presión sobre la nariz ni ocasiona molestias. Aparte de utilizarlo para dormir, este producto ideal para mejorar la respiración a la hora de practicar algún deporte.

Dilatador nasal

Correa antirronquidos

Este producto sujeta la barbilla para que la boca permanezca cerrada mientras duermes y así estimular la respiración por la nariz y evitar la sequedad de la boca. Está fabricada con un tejido elástico, transpirable y suave al tacto. Es tan cómoda que puedes llevarla puesta toda la noche sin ninguna molestia. Su diseño incluye un velcro doble para un ajuste fácil que se adapta tanto a hombres como a mujeres.

Correa antirronquidos

Tiras nasales

Las tiras nasales son la opción más clásica y útil para este problema. Este producto tiene un funcionamiento muy parecido al dilatador nasal, dado que ambos están diseñados para ayudar a respirar mejor por la nariz. Sólo tienes que colocarlas sobre el puente de la nariz, a una altura media que esté justo en el límite de las aletas nasales. Sin embargo, cabe destacar que las tiras nasales no son un método que consiga erradicar del todo este problema, sino más bien una solución para casos concretos, como una congestión o un refriado.

Tiras nasales

Humificador

Aunque no lo parezca, los humificadores tienen múltiples ventajas para nuestra salud. Muchos de los problemas respiratorios se reducen si utilizamos un humificador en casa, dado que estos controlan que el aire no sea ni demasiado húmedo ni demasiado seco. Si roncas es muy probable que tengas problemas a la hora de respirar, por eso te recomendamos este producto con el que podrás favorecer la entrada del aire en los pulmones y reducir las irritaciones de la piel y la garganta.

Humificador