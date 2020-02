Día Internacional del gato 2020: celébralo con estos productos para él

Este jueves es el Día Internacional del gato 2020. Aunque se conocen otras fechas para celebrar este homenaje, la más extendida y conocida es la del 20 de febrero. Estos felinos son queridos por muchos, su apariencia ‘cuqui’, su pelaje suave y su peculiar comportamiento. Esto los convierte en uno de los animales favoritos para tener como compañero en el hogar. Algunos los catalogan de misteriosos y algo ariscos, pero lo cierto es que también aportan cariño y compañía, además, tienen una gran autonomía sobre su propio cuidado y son más independientes que otro tipo de mascotas. Estos animales incluso se han hecho protagonistas de las redes con los numerosos vídeos que tanto gustan y se comparten por miles.

Aprovechando que hoy se celebra el Día Internacional del gato, es el momento de mimarlos aún más y dedicarles la atención y el tiempo que merecen. Prueba con alguno de estos productos y seguro que tu minino quedará encantado.

Casa con alturas

Aunque estos pequeños hacen suyo el rincón menos esperado, tenerle preparado un buen hogar para él solo puede marcar la diferencia. Hay muchos y variados tipos de casas para ellos, pero si queremos ofrecerle lo mejor, este tipo de ‘castillos’ para gatos son ideales para que jueguen y disfruten a la vez que pueden descansar. Esta casa incluye rascadores en sus postes, y diferentes plataformas estables y suaves en las que puede recostarse. La altura no será un problema si tu gato es de los que les gusta estar de aquí para allá y vendrá bien a los más perezosos para hacer algo de ejercicio.

Protector salva-arañazos

Además de ser adorables, los gatos también tienen fama de ser algo traviesos, ya que a veces no pueden evitar estar donde no deben o arañar tus cosas. Uno de los sitios favoritos donde llevan a cabo sus travesuras es el sofá y las zonas donde pasas más tiempo. Para evitar que estropee los tejidos y todos tus tapizados queden deshilachados, coloca este protector que sirve además como rascador de uñas para los felinos. El diseño es sutil y podrás adaptarlo con facilidad en tu sillón o sofá. Las fibras de sisal con las que está hecho son buenas para sus uñas y les ayudará a afilarlas y limarlas.

Paquete de juguetes variados

Que los gatos puedan jugar y descargar su energía es una parte muy importante de su bienestar. Sobre todo cuando son pequeños, tienden a jugar con todo lo que se encuentran y a perseguir cualquier objeto que se mueva notablemente. Para conseguir que no dañen tus objetos personales o el mobiliario lo mejor será conseguir productos y juguetes especialmente indicados para ellos como este pack que te recomendamos. Incluye bolas de tela, pelotitas con cascabel, juguetes en forma de ratones, y un muelle vertical con una bola y una pluma. Tu gato tendrá donde elegir y se entretendrá por horas, consiguiendo que haga ejercicio y que al final de su jornada esté cansado y duerma bien, ideal para regalárselo en el Día Internacional del gato.

Arenero

Los gatos son animales bastante limpios ya que ellos mismos se encargan de asearse, pero a la hora de hacer sus necesidades hay que enseñarles bien en qué lugares pueden o no hacerlo. Un método común y bastante útil es el uso de un arenero, indicado justo para este tipo de situaciones. El que te ofrecemos es en forma de bandeja descubierta, de plástico sanitario, formas redondeadas y fácil acceso para el animal. Además, incluye una pala, es fácil de limpiar gracias a su borde desmontable, podrás colocarlo en cualquier lugar de tu casa y está disponible en tres colores distintos.

Comederos automatizados

Estos dispensadores de comida y agua son perfectos si eres de los que no puede pasar demasiado tiempo en casa. Podrás tener a disposición más de 2 kg de comida y casi 4 litros de agua para que a tu minino no le falte nada. El funcionamiento es sencillo y no precisa de electricidad ni baterías de ningún tipo. El material de fabricación es plástico ABS no tóxico. Además, el dispensador es desmontable para usarlo como comedero o bebedero normal.

Cepillo de acero inoxidable

Hay diferentes razas y tipos de gatos y cada uno necesita de unos cuidados en función de sus características. Aunque, como ya hemos nombrado, son animales bastante independientes, si por ejemplo su pelaje es largo y espeso, necesitarán de un buen cepillado de vez en cuando. Con este cepillo esta tarea será fácil y conseguirás retirar el pelo muerto acumulado, desenredar zonas con nudos y limitar la caída del cabello. Otro de los beneficios del cepillado es que mejora y aumenta la circulación sanguínea. Los materiales que componen este producto lo hacen seguro, resistente y cómodo de usar.

Poste con bola y rascador

Dentro del entretenimiento y cuidado de los gatos, ya hemos adelantado que es necesario que tengan sus propios productos para ello. Una variante más de rascador puede ser un poste reforzado que además, incluya una bola colgante con la que puedan jugar a la vez que cuidan sus garras. Ocupa poco espacio y puede convertirse en el mejor pasatiempo de tu pequeño amigo.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 19/02/2020.