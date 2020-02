El traductor de voz inteligente que habla más de 100 idiomas

Hoy en día es indispensable saber comunicarse en varios idiomas diferentes al propio de tu nacionalidad. En el caso de España, el inglés es el segundo idioma por excelencia que se enseña en centros educativos y que más escuelas y academias implementan. Esto es debido a su uso extendido por todo el mundo como idioma común, aunque aún no supera al chino en lo que respecta a cantidad de hablantes.

Hay muchas oportunidades para adquirir conocimiento de lenguas nuevas, pero no siempre es sencillo. Además, las generaciones más antiguas no tenían tantas opciones para aprender bien un segundo idioma, y menos un tercero, por lo que ahora puede resultarles más complicado empezar a estudiarlo de cero.

Poner en práctica la comunicación en otros idiomas no suele ser necesario si estamos en nuestro país de origen, a no ser que tu entorno sea muy multicultural o que en tu trabajo lleves a cabo relaciones internacionales. La situación más común en la que necesitamos hacer uso de otro idioma es en los viajes fuera del país de origen. Es aquí donde podemos encontrar más dificultades para comunicarnos y entendernos con los habitantes del lugar en cuestión si no tenemos un conocimiento previo del idioma.

En este caso hay soluciones como el típico ‘traductor de Google’ o, para los más clásicos, un diccionario, pero estas técnicas son muy lentas y poco prácticas para las situaciones de la vida real. Si a menudo te encuentras en este tipo de situaciones y viajas a diferentes partes del mundo, un producto que te salvará la vida es el traductor de voz instantáneo. Este aparato digital funciona de forma inteligente tanto para traducir desde tu idioma materno como para comprender un idioma desconocido, solo con pulsar algún botón.

Te recomendamos uno de los mejor valorados dentro del mercado actual, el Buoth Traductor Instantáneo de voz. Este producto es pequeño, portátil, cómodo e intuitivo gracias a su pantalla táctil. Ofrece varias funciones: traducción directa por escucha de voz, que te la proporcionará en el idioma seleccionado tanto en audio como en texto, y va escribiendo lo que capta para ver si está siendo recibido correctamente. Traducción escrita, por medio de una foto a un texto ya escrito, que ‘escanea’ con una cámara incorporada, y función de traducción de grabaciones previas. La traducción por voz es bidireccional, es decir, pulsando un botón escuchará el idioma principal a traducir y te lo proporcionará en audio y texto y viceversa, esto es útil por ejemplo en una situación de conversación fluida.

Para su funcionamiento el aparato necesita estar conectado a una red WiFi o red móvil. Otra de sus características es que dispone de una capacidad de traducción de más de 100 idiomas, por lo que viajes a donde viajes o hables con quien hables, será difícil no poder traducirlo gracias a este gadget. Cuenta con una gran autonomía gracias a su batería, que puedes recargar completamente en tres horas mediante el cargador que se incluye al adquirir el producto.

Además de estas funciones tan prácticas, también puedes utilizar el traductor instantáneo para mejorar un idioma que estés aprendiendo, ya que te ayudará a conocer la pronunciación y la escritura de diferentes palabras y expresiones. Si se trata, por ejemplo, del inglés, puedes elegir entre el idioma proveniente de Estados Unidos o de Gran Bretaña, ya que en este aspecto hay algunos detalles significativos.

