El 70% de la salud depende de determinantes sociales como la geografía, el género o el medioambiente

Los resultados en salud dependen de un 27% de factores biológicos y genéticos, un 43% de los estilos de vida, un 11% del sistema sanitario y un 19% de las condiciones medioambientales. Es decir, más de un 70% corresponde a lo que se conocen como determinantes sociales de la salud.

Los datos pertenecen a un informe elaborado por MSD y la Fundación Gaspar Casal y que ha presentado Cristina Nadal, directora ejecutiva de Policy de la farmacéutica, en el IV Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Lo bueno es que son modificables", ha explicado Nadal. "Por eso hay que definir cuáles de ellos influyen en las desigualdades y modificarlos para que la población tenga más posibilidades de tener más equidad".

Estos condicionantes, por ejemplo, pueden explicar las diferencias de hasta 4 años en la expectativa de vida entre unas comunidades autónomas -las de mayores ingresos- y otras.

Pero también ayudan a entender esas mismas desigualdades dentro de una misma autonomía, por lo general marcada por la barrera entre lo urbano y lo rural.

"En entornos rurales, la gente tiene peores condiciones socioeconómicas, trabajos peor remunerados, un nivel cultural más bajo y peor acceso a los servicios sanitarios. Hay un gran determinante en la localización".

Como no puede ser de otra manera, los determinantes están interrelacionados. Por ejemplo, no tener aire condicionado en una ciudad como Madrid -con veranos cada vez más duros- es un condicionante de la salud, que está relacionado con un estado socioeconómico bajo, situación cultural y educacional baja, etc.

El informe incide en algunas enfermedades como el cáncer de pulmón. Nadal explica que los perfiles más afectados pueden ser dos: "una persona que vive en una zona más rural, tiene un trabajo más pobre, condiciones económicas peores, peor nivel educativo y fuma".

Evidentemente, el tabaco también está ahí, pero el otro perfil afectado es muy distinto. "Por otro lado, tenemos a nuestras hijas, mujeres que están fumando más por un factor sociocultural que no se corresponde con el anterior".

Búsqueda de soluciones

La directora ejecutiva de Policy de MSD se muestra optimista. Conociendo cómo influyen los determinantes sociales, se puede empezar a pensar en las soluciones.

"En los últimos años, los sistemas de salud y los decisores han tomado más conciencia y ya empiezan a figurar en los planes de salud de las comunidades autónomas".

También lo son, aunque menos, los profesionales sanitarios. "Por ejemplo, no se sienten prescriptores de una buena salud medioambiental. Cuando lo hagan, habremos llegado a una parte de la solución".

Nadal da la bienvenida a las nuevas bases de datos, como el Espacio Europeo de Datos, que va a permitir analizar con una mayor profundidad toda esta cuestión.

"Seremos conscientes, con datos, de cuántas cosas podemos arreglar y qué prioridades tenemos". Eso sí, la solución siempre llegará analizando a nivel local.

