Endesa X Way: "Un coche eléctrico contamina un tercio menos que un diésel ahora con el mix eléctrico"

"Tenemos que ser conscientes de lo que contaminamos con el vehículo de combustión tradicional, y no debemos dejar la responsabilidad de cambiar esta situación a otros", ha destacado Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way, en el transcurso del III Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Y aún así, todavía no está todo hecho". Según ha explicado la responsable de Endesa X Way, "un vehículo de combustión nuevo, de los últimos que salen al mercado, que son altamente eficientes, emiten unos 120 gramos de CO2/km, pero los eléctricos (VEH), con el mix eléctrico actual en España, se reduce hasta en un tercio".

Por eso, "con un escenario a 2030 de un mix eléctrico totalmente renovable, la diferencia será total", añade.

Elena Bernárdez, directora general de Endesa X Way

"El VEH necesita de una infraestructura de recarga", pero Endesa X, asegura, está haciendo un gran esfuerzo para conseguirlo en un plazo lo más corto posible.

Futuro del vehículo eléctrico

"Cuando me voy atrás, me doy cuenta de que ya no fumamos en los aviones o en las oficinas, y no hace tanto, por eso, en Endesa X el futuro lo visualizamos como un lugar que ya no huele, que no se respira ningún humo dañino".

Bernárdez también ha destacado que el vehículo eléctrico no solo supone dejar de emitir emisiones de gases de efecto invernadero, sino todo lo que conlleva ese cambio. "No hemos hablado del cambio climático, ni de los gases contaminantes, ni del daño para la salud humana de las emisiones de metano, o de partículas en suspensión".

"Es cierto que la movilidad eléctrica no está disponible para todos los usos, pero sí para el vehículo privado. Vamos a tener un VEH que no solo lo vamos a reposar en una estación de servicio, sino que se va a recargar en los puntos donde está parado entre el 80 y el 90%".

Pero el problema a la hora de la decisión de compra del vehículo eléctrico es la red de infraestructuras de recarga que existe ahora en el territorio español. "Parece que el punto de recarga determina la compra del VEH, pero el trayecto medio en España es de unos 50 kilómetros al día, y cualquier vehículo eléctrico tiene batería suficiente para hacerlo".

Pero el problema es que existe un "componente psicológico". Hay una tendencia a pensar "me voy a quedar tirado y no voy a poder cargar de electricidad a mi vehículo". Por eso, la responsable de Endesa X asegura que "necesitamos tener 'paz interior', es decir, la tranquilidad dd que vamos a poder cargar allá donde vayas".

El vehículo como batería

En cualquier caso, hay que cambiar el chip a la hora de comprarse un coche eléctrico. "Hay que adaptar los usos a una nueva mentalidad de recarga, porque el VEH pasará a formar parte del sistema eléctrico, incluyo con rentabilidades para su propietario".

Desde Endesa X visualizan que los vehículos eléctricos son como una batería que puede hablar con el sistema energético.

"Vamos a la descarbonización plena, y eso significa que en unos años dependeremos de las renovables", continúa Elena Bernárdez. Es decir, "a veces sopla el viento, a veces no, y otras veces luce o no luce el sol".

"Así que será necesario contar con almacenamiento, que no solo serán grandes instalaciones sino que el vehículo eléctrico, cuando tiene una agregación por encima con un sistema de recarga inteligente, se podrá traer y llevarla esa energía y, además, ser retribuido".

