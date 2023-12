Los expertos abogan por hacer valer el talento intergeneracional. Así lo han manifestado en el I Foro Silver Economy organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

En la mesa redonda sobre 'Empleabilidad: talento sénior y brecha digital' han participado Javier Miranda, responsable de Talento y Formación para el Empleo de digitales, David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de Cámara de España y José de Juan Saboya, presidente de la Asociación Española de la Silver Economy (AEDESE).

Para empezar, Javier Miranda, responsable de Talento y Formación para el Empleo de DigitalES, ha resaltado que "cuando hablamos de brecha digital tenernos que ser conscientes de que es esto de la digitalización, y claro lo digital en el fondo es un conjunto de herramientas tan poderosas que han inundado la vida personal". De esta forma, ha destacado que "si no conoces estas herramientas es como que estas fuera de la vida, yo no conozco a alguien que no tenga un smartphone".

A modo de ejemplo, ha detallado que "los alumnos de Formación Profesional están por encima de 45 años y sobre todo se han matriculado en cursos de especialización tecnológica".

En esta línea, José de Juan Saboya, presidente de la Asociación Española de la Silver Economy (AEDESE), ha hecho hincapié en que "definitivamente existe una brecha digital a partir de los 70 años". Eso sí, ha remarcado que "otra cosa distinto es una brecha tecnológica que siempre la habrá".

La llegada de la inteligencia artificial a todos los ámbitos de la sociedad es una de los temas que más preocupan al sector de cara al futuro. En esta línea, ha remarcado que "ni el impacto será inmediato ni la intensidad del uso es la misma" y que "la capacidad de formarse de una personas de 55 años no es menor que otra persona".

Por su parte, David Navarro, subdirector de Empleo, Formación y Emprendimiento de Cámara de España, ha explicado que "la Fundación Mapfre tiene un estudio que justo combate los estereotipos que son implantados". Desde la Cámara de Comercio de España han desarrollado un programa para mayores de 45 años dirigido a formar a las personas que estarán en desempleo y "nos dimos cuenta de que no era un tema solo de competencias digitales y llega a tal punto que a todos los jóvenes también le tenemos que dar competencias".

Navarro ha enfatizado que "los nativos digitales manejan unas competencias digitales que no tienen que ser las que demanda el mercado de la empresa".

Las oportunidades son la clave para seguir potenciando el mercado laboral. De este modo, Javier Miranda ha explicado que "el tema está en preguntarnos como país que oportunidades tiene persona de 50 años para seguir creciendo y seguir desarrollándose".

En esta línea, José de Juan Saboya ha explicado que "ahora mismo los mayores de 50 años son el 26% de la población activa y en el 2030 superará el 30%". Ante los problemas que presenta el mercado laboral español ha detallado que "existe actualmente un millón y medio de déficit de profesionales. Por lo que no nos podemos permitir el desperdiciar talento, de hecho, hay muchos estudios que correlacionan la activador con vivir más".

Los expertos coinciden en que la clave está en reubicar a los trabajadores. De hecho, David Navarro ha remarcado que "hay hacer ver los valores que suponen el talento intergeneracional para que esto llegue no solo a las grandes compañías sino también al mundo de las pymes".

Javier Miranda ha explicado que "estamos justo en ese periodo transaccional que cada vez se hace más corto es porque tienes una carrera profesional muy dilatada"

Y ha añadido que "una de las claves que tienen que mover las empresas es la personalización y con el big data se puede llegar a unos niveles de personalización". Miranda ha explicado que "gran parte del éxito del futuro pasa porque nos hagan trajes a medida, un mayor de 50 años conozco toda tu trayectoria y te oriento por donde puedes seguir".

