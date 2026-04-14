Ignacio Mariscal (Reale): "La adecuación de nuestros precios a los costes entre 2021 y 2025 nos coloca bien para el futuro"

El grupo italiano Reale Seguros está cogiendo velocidad de crucero comercial en España tras un lustro ajustando los precios de las primas de sus seguros a los elevados costes y la creciente inflación del mercado.

"Esta adecuación de precios a costes tarda. Del 2021 al 2024 lo hemos hecho, y en 2025 los hemos contenido. Lo que nos prepara muy bien para los próximos años", ha aventurado Ignacio Mariscal, consejero delegado de Reale Seguros, en la sexta edición del foro económico Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, que este año también toma forma de Wake Up, Europe!

En plena ola digital y de la inteligencia artificial (IA), la marca Reale empieza a ser muy pujante en nuestro país gracias, precisamente, a la presencia física de sus profesionales. "Queremos estar presentes en el territorio para ser muy cercanos a nuestros mediadores y clientes cuando nos necesiten".

Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros

De hecho, ha precisado Mariscal, "la IA es una ayuda a las personas, pero no un sustitutivo de las personas. Es una línea roja que nos hemos puesto en el grupo".

En su opinión, "siempre tienes que poner el criterio humano en el proceso asegurador. No sé si la IA nos ayudará a reducir costes, pero sí a ser más rápidos o dar un mejor servicio a los clientes", confía el CEO de Reale.

A futuro, y en sentido amplio para el sector asegurador, el ejecutivo es consciente del gran reto que supone para el negocio el cambio climático. "Nos impacta de forma bastante severa. Por ejemplo, una dana nos puede impactar con entre dos y cuatro millones de euros a una compañía mediana como nosotros". Y es que "antes había una dana o dos al año, pero es que ahora hay siete o 14 al año", ha advertido Mariscal.

Por lo que "eso nos obliga a introducir un sistema mucho más complejo de datos para ser más precisos, y a tener estructuras de prestación de servicios muy fuertes".

Otro frente es el "tsunami legislativo continuo" al que se enfrentan las compañías, "ya sea genérico o sectorial, europeo o español". "Es necesario, porque es un sector el asegurador que tiene que estar regulado, pero nos roba tiempo", ha lanzado un mensaje a navegantes.

El último de los retos de las aseguradoras es "atraer talento de una manera más intensa al sector". "Debemos acercarlo más a la sociedad para que comprenda lo bonito y necesario que es", ha aseverado.