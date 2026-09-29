La nueva batalla del 5G: la inteligencia artificial abre la puerta para convertir la conectividad en negocio

El 5G ha ganado terreno en los últimos años. Gracias a su gran despliegue las conexiones son más rápidas, responden antes y ofrecen una mayor calidad. Pero tener la tecnología no basta.

El reto ahora es sacarle partido con nuevos servicios que permitan generar más ingresos. Para ello, el 5G tendrá que ir de la mano de otras tecnologías. La clave estará en unir conectividad, capacidad para procesar y almacenar datos y ciberseguridad. Una combinación que permitirá pasar de una mejor conexión a nuevos negocios.

Así lo ha explicado Óscar Candiles, Chief Revenue Officer (CRO) de Telefónica España, en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. El encuentro se ha celebrado este martes, 29 de septiembre, en la Universidad Camilo José Cela (UCJC).

Óscar Candiles, Chief Revenue Officer (CRO) de Telefónica España

El salto frente a las anteriores generaciones móviles está, entre otras cosas, en la latencia. Es decir, en reducir al mínimo el tiempo que tarda la red en responder.

También está en una mayor calidad del servicio. Sin embargo, tener una mejor red no basta para hacer caja. Candiles reconoce que los intentos anteriores de cobrar más por una mayor calidad de la conexión no generaron demasiados ingresos.

El negocio aparece cuando el 5G deja de trabajar solo. "La combinación con otras tecnologías y con otros servicios abre un mundo enorme", ha señalado durante una conversación con Fernando Cano, redactor jefe de EL ESPAÑOL-Invertia.

Ahí entran la inteligencia artificial, la capacidad para procesar grandes cantidades de datos y la ciberseguridad. Juntas permiten, por ejemplo, controlar drones a distancia, gestionar puertos o automatizar tareas en fábricas.

También abren nuevas posibilidades para la robotización, la gestión de emergencias o los servicios de los ayuntamientos.

Del despliegue al uso

La red, de hecho, va por delante de muchos de estos servicios. "El 5G ha recorrido mucho camino, pero no le estamos sacando todavía todo el partido", ha reconocido Candiles.

La inteligencia artificial puede ayudar a cerrar esa distancia. Su rápido avance está acelerando la aparición de nuevos usos.

Candiles considera que la conectividad, la capacidad de computación y la ciberseguridad serán las tres patas necesarias para hacerlos posibles.

En otras palabras, hará falta una buena conexión, equipos capaces de procesar todos los datos y sistemas que los mantengan protegidos.

Sin embargo, el directivo reconoce que el verdadero cambio llegará tanto a los hogares como a las empresas. Los usuarios podrán encontrar nuevas formas de ocio, vídeo y experiencias interactivas. También podrán utilizar la inteligencia artificial en movimiento gracias a la conexión 5G.

Para las compañías, el salto estará en la automatización, el control remoto y la posibilidad de gestionar procesos a distancia.

El 5G tiene así por delante el reto de pasar de conectar a generar valor. Candiles considera que su capacidad para generar negocio será mayor que la conseguida con el 4G y el 3G.

La transformación, sin embargo, no será inmediata. Hacen falta grandes infraestructuras para procesar y almacenar todos esos datos. También inversión y mucha energía.

Los primeros cambios sí pueden llegar pronto. "Vamos a empezar a vivir en meses experiencias que no nos podíamos imaginar", ha concluido.