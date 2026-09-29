Manuel Pérez, viceconsejero de Madrid: “Ponemos en marcha una agencia de ciberseguridad y un plan regional de IA"

La Comunidad de Madrid quiere pasar de la digitalización a un modelo de conectividad "más amplio e integrado" que combine redes terrestres, móviles y satelitales. Así lo ha expresado Manuel Pérez Gómez, viceconsejero de Digitalización, durante la inauguración del VII Observatorio 5G, donde ha defendido que la tecnología solo tiene sentido si se traduce en resultados para empresas y ciudadanos.

Pérez Gómez ha partido de los proyectos ya en marcha en la sanidad madrileña, como Cardiología Madrid 365, impulsado por el Hospital Ramón y Cajal, que monitoriza el riesgo cardiaco de 600.000 pacientes. También ha citado el proyecto Personaliza, que digitaliza la hospitalización a domicilio mediante telemonitorización y planes de cuidados personalizados.

El siguiente paso, ha explicado, es reforzar las redes y crear "nuevas capacidades para impulsar y validar soluciones de conexión vía satélite". Según el viceconsejero, "una región bien conectada puede atraer inversión, desarrollar nuevas industrias y ofrecer nuevas oportunidades con independencia del lugar donde se encuentren los ciudadanos y las empresas".

Por eso, ha sentenciado, "la conectividad se convierte en competitividad, en vertebración territorial e igualdad de oportunidades".

Datos, computación y conectividad

Uno de los ejes de su intervención ha sido la convergencia entre la inteligencia artificial y las redes. Pérez Gómez ha recordado que la IA necesita tres capacidades interrelacionadas: datos, computación y conectividad.

"Necesitamos capacidad para almacenar, redes capaces de transmitirlos e inteligencia para procesar esos datos", ha señalado.

El viceconsejero ha subrayado el avance de Madrid en la adopción empresarial de esta tecnología. Según datos del INE, más del 30% de las empresas madrileñas ya utilizan IA, por encima de la media nacional.

Manuel Pérez Gómez, viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid

El gasto de las compañías supera los 360 millones de euros, más de la mitad de la inversión que se realiza en toda España en sistemas de IA en el tejido empresarial.

Ahora, ha dicho, el reto es que el sector público se incorpore a este uso. En ese marco ha recordado el anuncio de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de poner en marcha una factoría de IA dotada con 50 millones de euros, concebida como instrumento para convertir proyectos de inteligencia artificial en soluciones digitales aplicables a los servicios públicos de la región.

A esa iniciativa se sumará un plan regional de IA que permitirá establecer "un marco común" para un uso "responsable y útil" de la tecnología.

Talento y ciberseguridad

Pérez Gómez ha advertido de que nada de este proceso es posible sin las personas: "Podemos disponer de redes de última generación y sistemas de IA, pero necesitamos personas capaces de diseñarlos".

Madrid, ha afirmado, cuenta con el mayor número de trabajadores del sector tecnológico de España. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el 33% de las ofertas de empleo del sector se publicaron en la región, que además dispone, según el viceconsejero, de la cantera más grande de titulados en nuevas tecnologías.

La ciberseguridad ha cerrado el repaso de prioridades. El viceconsejero ha alertado de que el 20% de los delitos que se cometen actualmente en España son digitales y de que su crecimiento es exponencial. "Cuanto mayor es nuestra conectividad y más servicios ofrecemos, mayor es nuestra exposición en el ámbito digital", ha dicho, por lo que la seguridad "tiene que estar integrada desde el inicio".

Para responder a esa amenaza, la Comunidad apuesta por crear una agencia de ciberseguridad, pensada especialmente para las administraciones y los municipios más pequeños, que carecen de recursos propios. Entre enero y agosto, ha detallado, se han gestionado más de mil incidentes relacionados con ataques digitales en la región.

"La necesidad de transmitir confianza es fundamental", ha añadido: empresas, ciudadanos e inversores deben confiar en las redes en las que operan.

"El valor de la tecnología se demuestra a través de sus resultados"

Pérez Gómez ha cerrado su intervención con una reflexión sobre cómo medir el progreso tecnológico. Durante mucho tiempo, ha explicado, se ha valorado por el volumen de datos procesados, algo importante pero insuficiente. Ahora, ha planteado, hay que preguntarse cuántas empresas se atraen, cuánta inversión y cuántos empleos cualificados se generan, cuánto mejoran los servicios públicos y qué valor se devuelve a la sociedad. "El valor de la tecnología se demuestra a través de sus resultados", ha resumido.

España, ha concluido, tiene talento, empresas y regiones como Madrid con "la ambición y las capacidades necesarias" para competir. Desde la Comunidad, ha asegurado, seguirán trabajando junto a empresas, operadores y emprendedores para que la región ocupe una posición cada vez más relevante.