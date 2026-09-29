Iván Rejón (Ericsson): “EEUU sólo puede desplegar capacidades 5G con empresas europeas”

Iván Rejón, director de Estrategia, Asuntos Públicos y Defensa de Políticas para Europa de Ericsson durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino EE

Iván Rejón, director de Asuntos Públicos y Estrategia para Europa de Ericsson ha puesto en valor el papel de Europa para liderar la carrera de la IA y lo ha hecho especialmente destacando la aportación de sus empresas.

“EEUU sólo puede desplegar capacidades 5G con empresas europeas y la India ha dado el sorpasso a Europa gracias a empresas europeas como Ericsson y Nokia”, ha asegurado durante su intervención en el VII Observatorio 5G organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

Otro ejemplo que ha puesto es que empresas europeas han construido la capa de conectividad en India, Japón y EEUU.

Iván Rejón, director de Estrategia, Asuntos Públicos y Defensa de Políticas para Europa de Ericsson

En este sentido ha resaltado que Europa es líder en exportación de productos de alta tecnología.

Por ello, ha afirmado que “debemos apoyarnos en capacidades con una visión abierta, colaborativa e inclusiva”.

El directivo ha asegurado que Europa tiene “capacidades indispensables”, aunque no pueda competir en todo. También tiene la infraestructura.

Ahora, Iván Rejón ha señalado que están trabajando con gobiernos, clientes y empresas en la UE en asegurar que haya un retorno.

“Hay que trabajar sobre una excesiva fragmentación del mercado, en que los servicios públicos sean innovadores en la compra pública de soluciones avanzadas y en políticas de espectro para aliviar la carga de los operadores”, ha destacado.

También ha reconocido que todo va muy rápido. “El tráfico de subida cuando uso mi teléfono con el agente de IA en 4 de cada 5 operadores ya se ha multiplicado de forma sustancial”, ha dicho.

De ahí que crea que la IA obliga a replantear las redes y aquí la regulación forma un papel fundamental.

Por otro lado, ha insistido en que “no hay que llevar el dato a la IA sino la IA al dato” y para ello es necesario “una red de altas capacidades” que permita a ese sistema físico entender el contexto y pueda razonar.