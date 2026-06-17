Galicia no puede esperar para invertir más en economía circular: "El futuro es ahora"

María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y Asturias, en el Foro 'La Galicia que viene' Sara Fernández

En el reciclaje de residuos, "el futuro es ahora". Así lo remarcó esta mañana María Luz Rivas, directora de PreZero en Galicia y en Asturias en el Foro Económico Español 'La Galicia que viene'.

Rivas recordó que tanto Galicia como España están todavía lejos de alcanzar los objetivos marcados para el año 2035 por parte de las políticas europeas.

"Estamos en un 50% en la media nacional de residuos en vertederos y en un 26% en el reciclaje efectivo", apuntó. Las metas están en que esas cifras, en cuestión de nueve años, bajen al 10% en el caso de los vertidos y suban al 65% en el caso del reciclaje.

En conversación con Pablo Grandío, director de Quincemil y de Treintayseis, la directora de PreZero destacó la importancia "de los servicios urbanos, de la recogida municipal, y la implantación de recogidas selectivas para poder llevar a cabo un incremento en ese reciclaje".

De residuos urbanos a energía para casi 5 millones de personas

Este reto "no es solo ambiental, sino industrial. Cada tonelada de residuos es energía que se pierde, materias primas que no se reciclan y puestos de trabajo que no se generan".

Como ejemplo, Rivas indicó que "con estos residuos municipales que actualmente van a vertedero podríamos generar energía equivalente al consumo anual que precisan aproximadamente 4.800.000 habitantes".

Para lograrlo, la directora de PreZero en Galicia y Asturias señala la necesidad de invertir en instalaciones para su tratamiento y la producción de energía. A nivel nacional, la inversión estimada roza los 10.000 millones de euros.

Además de la inversión, también es importante el factor tiempo.

"Este tipo de proyectos suelen tardar entre 6 y 8 años en estar operativos", recordó. Por eso, "el futuro es ahora". Todavía hay tiempo, pero el reloj corre con el horizonte puesto en el 2035, dentro de nueve años.

"Tenemos que pasar de los planes a la acción", insistió Rivas.

Liderazgo desde Galicia

A nivel autonómico, la directora de PreZero puso en valor las políticas autonómicas gallegas para incorporar los objetivos europeos como la Estrategia Gallega de Economía Circular 2020-2030 para "fomentar con incentivos fiscales el reciclaje de residuos" y que estos regresen a la cadena productiva.

Es el caso de una planta que gestiona PreZero en Cerceda, donde la valorización supera el 90% en todas las fracciones. Como ejemplo, Rivas explicó que "de cada mil toneladas de frigoríficos que entran en planta, salen 970 toneladas de las distintas fracciones que los componen, clasificadas como materiales férricos, distintos tipos de plásticos o aluminios que, gestionadas con los recuperadores correspondientes, vuelven a integrarse como materias primas".

Otro ejemplo está en el Plan de gestión de residuos industriales de Galicia 2023-2030, que promueve, entre otras, la producción de biogas al tratar residuos de restos alimentarios y con su posterior transformación en biometano para su inyección en la red de gas natural o en biocombustibles para el transporte.

"Dicho todo esto, tenemos un reto. El de seguir trabajando e incrementar, al igual que a nivel nacional, las infraestructuras para el reciclaje, para producir renovables y continuar trabajando en la optimización de servicios de recogida urbana", añadió.

De posos de café a energía para calentar la ducha

Según el tipo de residuo, Rivas explicó que se aplican diferentes tecnologías, todas ellas "testadas y maduradas con un impacto ambiental reducido".

Por ejemplo, con el orgánico se puede crear combustible para producir energía o purificarlo para crear biometano, un gas renovable limpio análogo al gas natural.

En otras palabras, esto permite que "con los posos del café o con la cáscara del plátano podemos calentar la ducha o encender el fuego de la cocina".

Con los residuos no reciclables, aquellos que van al contenedor de resto como pañales o colillas, la opción está en quemarlos o triturarlos para que posteriormente se puedan convertir en combustibles sólidos de residuos y ser usados en industrias como la cementera, en sustitución de los combustibles fósiles, contribuyendo así a la descarbonización.

Los tres grandes retos

Rivas resumió en tres los grandes desafíos del sector para la implantación de la economía circular.

El primero de ellos está en el compromiso de las administraciones públicas: "Los residuos tienen que estar en la agenda política. El sector está preparado, estamos para ayudar y tenemos capacidad de inversión, tecnología y gestión de las infraestructuras necesarias que consideramos que hay que construir".

El segundo vuelve a la idea del factor tiempo, con la importancia de agilizar trámites administrativos.

"Si los proyectos tardan más de 6 años en autorizarse", indicó recordando el horizonte 2035, "vamos justos de tiempo". "Las garantías ambientales son imprescindibles, por supuesto, necesitamos procedimientos rigurosos y eficientes. Pero cada año de retraso tiene su coste ambiental, industrial, energético y económico".

Y el tercero, es el reto social.

"Ninguna de las infraestructuras sale adelante sin el apoyo del territorio, sin el diálogo, sin explicar bien qué se quiere hacer. Que el ciudadano entienda estas infraestructuras como una solución para reducir los problemas relacionados con el clima y una oportunidad para la soberanía energética", apuntó.

En este contexto, la colaboración público-privada resulta esencial como una alianza clave para "acelerar y ganar velocidad. El futuro es ahora", reiteró, "y tenemos que hacerlo sin perder garantías".

"No tiene sentido estar enterrando residuos en vertedero y estar importando energía", valoró.

Además, respecto a las empresas, señaló que "su reto más inmediato es integrar la circularidad en el corazón del modelo productivo, no solo para cumplir la normativa ni solo como añadido reputacional, sino como elemento de competitividad".

"La economía circular no es una tendencia futura, sino una exigencia del mercado", concluyó María Luz Rivas.

¿Cómo seguir el foro?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.