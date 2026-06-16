El potencial de los astilleros gallegos: "Tenemos un ecosistema propio para producir buques esenciales"

Galicia es un referente en la construcción de buques oceanográficos, de defensa o auxiliares para la industria de la eólica marina, incluso en situaciones como guerras o pandemias: "Tenemos un ecosistema propio que hace que seamos capaces de poder producir aquellas tipologías de buques que son esenciales para poder seguir funcionando desde el punto de vista comercial, económico, de la seguridad y alimentario".

Así lo ha asegurado el secretario general de Pymar, José Francisco Fernández, en una conversación con el director de Quincemil y Treintayseis, Pablo Grandío, celebrada en el Foro La Galicia que viene. El evento, impulsado por EL ESPAÑOL, Quincemil, Treintayseis e Invertia, reúne en el auditorio de Afundación en A Coruña a representantes institucionales, empresarios y expertos para debatir sobre los principales retos y oportunidades de la comunidad.

José Francisco Fernández, que participó en el Foro La Galicia que viene hace dos años, señaló que en este período la industria, que atraviesa un buen momento, "ha ido a mejor": "El año que hemos cerrado ha sido el mejor de los últimos 15. Cerramos con 60 buques en cartera, supone más de 15 millones de horas de trabajo"

No solo en la construcción ha sido un buen año para el sector, que ha realizado más de 1.000 operaciones vinculadas con reparaciones en 2025, superando un 15% la media de facturación media de los últimos cinco años. La mayor parte de las actuaciones (90%), además, tienen carácter exportador y se realizan para empresas de fuera de España.

José Francisco Fernández, secretario general de Pymar

Una mejora que el secretario general de Pymar atribuye al buen trabajo realizado en los astilleros y en las empresas de la cadena de valor que los rodean, con los trabajadores como principal activo.

"En Galicia tiene un especial valor todo este ecosistema que se ha creado alrededor de los astilleros. Por cada euro que se produce en un astillero gallego, se generan 2,1 euros a la economía gallega, y por cada trabajador que hay un astillero, hay tres puestos de trabajo adicionales", explicó Fernández.

Pymar nació con el objetivo de implementar y potenciar la industria privada en España y 40 años después mantiene su filosofía. Los astilleros privados siguen siendo sus accionistas pero, al mismo tiempo, hay una apuesta por la colaboración público-privada y en el consejo de administración están tanto las administraciones públicas como las empresas.

"Los astilleros privados gallegos son empresas en mayor parte familiares, medianas, que realizan proyectos que suponen muchos millones de euros para sus balances y, por tanto, el papel que tiene la financiación, la obtención de garantías es importantísimo", continuó el secretario general de la firma. Pymar colabora a este respecto aportando su expertise técnico, aportando el punto de confianza que los bancos necesitan.

La resiliencia de Galicia

José Francisco Fernández reivindicó Galicia como una comunidad resiliente ante las transformaciones gracias al ecosistema generado alrededor de los astilleros. En plena transición ecológica y digital, España va un paso por delante y ha encontrado un nicho de mercado muy relevante.

"Es evidente que a nivel mundial no podemos competir con Asia en precio, pero cuando hacemos sistemas propulsivos alternativos, oceanográficos, buques con alto valor añadido, con mucha tecnología e innovación, Galicia y España tienen un valor predominante, tienen un valor destacable", señaló Fernández.

Y es que España lidera el mercado y tiene en la eólica marina una gran oportunidad: "España es el segundo país del mundo y el primer país de la Unión Europea en la construcción de buques para apoyo a los parques eólicos marinos". Los buques que se hacen en el país, además, tienen sistemas más sofisticados.

"En Galicia se hacen buques para estos apoyos en parques eólicos que ya incorporan sistemas productivos duales que se pueden alimentar por metanol y que incorporan también baterías de altas capacidades especialmente diseñadas para poder ser recargadas en los propios parques eólicos", añadió el secretario general de Pymar.

Este ejemplo de buques más limpios y eficientes se ve también en los pesqueros y oceanográficos, que son "laboratorios dentro de los propios barcos".

El sector tiene por delante ahora retos transversales a otras industrias: la atracción y proyección del talento y la competencia internacional, sobre todo con países que no juegan con las mismas reglas. "El verdadero reto es saber aprovechar las oportunidades que se presentan con las soluciones a estos problemas", señaló Fernández.

"Cuando hablamos de seguridad comercial, más del 90% del transporte mundial se realiza por mar; cuando hablamos de transición energética, somos los primeros del mundo en este tipo de buques; y cuando hablamos de seguridad y defensa, los astilleros privados están haciendo multitud de buques para la defensa, control de aduanas, fronteras o salvamento marítimo" José Francisco Fernández, secretario general de Pymar

La Unión Europea aprobó hace tres meses la nueva estrategia para la industria marítima europea, que reconoce el carácter estratégico del sector y pone la base para impulsar la competitividad de la industria marítima.

Un valor estratégico que Fernández reivindicó: "Cuando hablamos de seguridad comercial, más del 90% del transporte mundial se realiza por mar; cuando hablamos de transición energética, somos los primeros del mundo en este tipo de buques; y cuando hablamos de seguridad y defensa, los astilleros privados están haciendo multitud de buques para la defensa, control de aduanas, fronteras o salvamento marítimo".

"Somos una potencia y somos esenciales para la construcción de este tipo de unidades", indicó el secretario general de Pymar, pensando en todo lo que podría ocurrir, desde una guerra hasta una pandemia: "Si pasa, tenemos un ecosistema propio que hace que seamos capaces de poder producir aquellos tipologías de buques que son esenciales para poder seguir funcionando desde el punto de vista comercial, económico, de la seguridad y alimentario".

¿Cómo seguirlo?

A Coruña se convierte en el epicentro del debate económico con el V Foro Económico Español: La Galicia que viene. Un evento consolidado ya como la cita anual imprescindible y el gran termómetro de la economía gallega. A lo largo de dos jornadas, el evento vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los principales representantes institucionales, líderes empresariales y expertos de la comunidad para debatir, con la vista puesta en el futuro, los grandes retos y oportunidades que definirán el rumbo de Galicia.

El encuentro contará como siempre con retransmisión en streaming de principio a fin desde la HOME de EL ESPAÑOL, Invertia, Quincemil y Treintayseis.

Además, el foro contará con una completa cobertura de todas sus conversaciones, intervenciones y mesas redondas. Días después publicaremos los mejores momentos en clips de vídeo en LinkedIn, y se podrá ver el foro en su totalidad a través de los vídeos publicados en YouTube.