Los seguros de salud vaticinan su 'sorpasso' a los de automóviles: será "pronto"

Jaime Ortiz (Asisa), Victoria Villafranca (EL ESPAÑOL-Invertia) y Pedro Orbe (DKV), en el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia. David Morales, EL ESPAÑOL.

Los seguros de salud ya miran de cerca a los todopoderosos seguros de automóviles para darles el sorpasso no tardando mucho. Así vaticinan que ocurrirá los expertos de las aseguradoras que han participado en el I Observatorio del Sector Asegurador de EL ESPAÑOL e Invertia.

"El seguro de salud compite en crecimiento con autos y pronto lo vamos a pasar", ha dicho confiado Jaime Ortiz, director comercial y Marketing de Asisa. Y el adelgazamiento, las listas de espera o la falta de diligencia de la sanidad pública tiene mucho que ver en ello.

"Si el ciudadano español percibe que la sanidad pública no le atiende con las mínimas condiciones, la intenta completar con un seguro privado de salud. Pero no es la única causa que hace crecer al sector", ha matizado Ortiz.

Conversación a dos. Los seguros de salud

La dura renovación del concierto de Muface, con una subida de las primas del 40% para el periodo actual, también ha empujado al sector. "El crecimiento del sector viene muy empujado por las primas de los funcionarios y Muface, pero aun sin Muface seguiría creciendo bastante", cree Pedro Orbe, director general comercial de DKV Seguros.

El propio ecosistema de los seguros y los hospitales privados ha ayudado a que los ciudadanos miren cada vez más hacia ellos. La previsión de crecimiento para los seguros de salud ronda el 7% u 8%.

"Tenemos hospitales privados muy atractivos. Los grupos se han concentrado y los hospitales privados son tan completos como los de la sanidad pública, porque esa escala permite la innovación. Y luego está la telemedicina, que todas las compañías la tenemos, y es un punto a favor para los ciudadanos", ha defendido Ortiz.

Si acaso, la cara negativa del sector es que las primas están creciendo a un mayor ritmo que los usuarios. "Desde la covid, el incremento del uso de la sanidad y los seguros privados se ha acelerado. Hay más población mayor y cada vez más sana, pero con enfermedades que al tiempo se cronifican más. Esto hace que las primas crezcan más deprisa que los asegurados. Pero lo positivo de todo esto es que los ciudadanos cada vez se cuidan y preocupan más por su salud", ha subrayado Orbe.

Y como ha matizado el directivo de DKV, "somos el único sector donde la tecnología no abarata los costes. Proporciona más precisión de datos, pero más costes a corto plazo al menos".

Con todo, el directivo de Asisa ha recordado que "nuestros precios de seguros de salud son irrisorios cuando los comentas fuera de España".

"Por 50 o 60 euros al mes, tienes un seguro de salud completo, y esto no pasa en otros países. Pero las primas hay que ir adaptándolas a la realidad de las coberturas, que son mayores y mejores. Aun así, siguen siendo primas muy adaptadas a las condiciones de la vida de los españoles", según Ortiz.