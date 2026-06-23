Sofía Ruiz del Cueto (Clínica +Cueto): "Una buena piel a los 60 o 70 es sinónimo de haber comenzado a cuidarse pronto"

La tarde del martes 23 de junio va avanzando poco a poco en la sede de Castellana de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid.

Tras una mañana repleta de conversaciones, mesas redondas e intervenciones que han tenido como foco la longevidad, la jornada prosigue con el mismo interés de la audiencia y con un plantel de ponentes que invitan a mantener viva la llamada del 'Longevity Experience Forum' impulsado por Magas y EL ESPAÑOL.

Poco más tarde de las 17:00 horas ha llegado el turno de Sofía Ruiz del Cueto, directora médica de la Clínica +Cueto. Su discurso ha ido de la mano de la directora de esta revista, Charo Izquierdo, que además ha sido la encargada esta mañana de dar el pistoletazo de salida del evento.

La periodista ha arrancado con una pregunta que ha dirigido la conversación hacia la personalización de la medicina estética, a lo que la doctora ha respondido que "empezamos rellenando unos surcos y ya está".

Y ha añadido que "ahora vamos a buscar las causas que revierten las estructuras que han ido cayendo. Para ello necesitamos individualizar al 100% el tratamiento de nuestros pacientes". Esto se da en parte porque en su ámbito de actuación se trabaja desde un prisma totalmente integrativo.

"No me vale saber que voy a tratar una arruga o que esa persona tiene diabetes, sino que he de conocerla a nivel personal, cómo es su estilo y su entorno social y profesional", ha contado.

La doctora especializada en medicina estética durante su intervención. Rodrigo Mínguez

Teniendo en cuenta que se trata de un campo en el que todo se mide al milímetro, la siguiente cuestión es inevitable: ¿Cómo saber el nivel de envejecimiento?

"No sólo se hace de forma biológica global, sino que hay zonas que lo hacen con más facilidad y la piel es una de ellas. Te puedes sentir bien y cuando te miras al espejo no te identificas con lo que ves", ha destacado la directora médica de la Clínica +Cueto.

Por suerte, tal y como ha comentado, todo es mejorable con los tratamientos de medicina estética. Tras sus propuestas, siempre hay una valoración previa que normalmente se hace a través de ecografías.

"Si me viene una paciente y no tiene el cutis preparado y empleo algo que puede ser agresivo, no va a responder, o peor, en lugar de generar colágeno sano, genera una cicatriz", ha ejemplificado para, a continuación, pasar a otro plano.

Y es que el resultado de las técnicas y tratamientos también depende mucho de la fase en la que se encuentren las células. "Se someten a ciertos estresores y todo eso acaba haciendo que dejen de funcionar correctamente", ha comentado.

La directora médica de la clínica ha desgranado algunas de las claves de la medicina estética actual. Rodrigo Mínguez

No obstante, esto no es sinónimo de que se hagan 'mayores' y dejen de funcionar, quedándose en su segundo plano, ocupando espacio pero sin molestar.

De hecho, perjudican al organismo, ya que tienen una actividad genética donde desarrollan proteínas y elementos inflamatorios que hacen envejecer al resto de células.

Este punto es clave de cara a enfocar los tratamientos de medicina estética, de ahí que sea muy importante pasar por un diagnóstico antes de cualquier procedimiento.

"Una persona con las células en la fase activa va a responder; si no es así, no. El estilo de vida reduce también esa acción inflamatoria"

El juego de la IA

Charo Izquierdo ha preguntado, de forma inevitable, a su compañera de conversación, la doctora Sofía Ruiz del Cueto, cómo se está integrando la inteligencia artificial en su ámbito, a lo que esta ha respondido lo siguiente:

"Está llegando y lo hace ayudando mucho. Eso sí, usarla para proyectar unos resultados no tiene sentido, porque tu tejido responde de forma diferente a una foto", se ha apresurado a especificar, derribando con su declaración ciertas ideas que, de manera errónea, pululan, por ejemplo, en redes sociales.

Ha destacado lo útil que es esta innovación en los procesos diagnósticos: "Se puede cuantificar el grado de arrugas, manchas y rojeces o determinar hacia dónde va un rostro. Nos permite valorar los puntos débiles, frenarlos y hacer esa labor preventiva".

Charo Izquierdo ha seguido indagando en los conocimientos de su interlocutora como procede de acuerdo a su papel de comunicadora. ¿La siguiente cuestión? Si se puede saber de forma exacta en qué momento se encuentra el envejecimiento de la piel, como sucede con otras variables.

"Ojalá fuera tan fácil como el colesterol... Son doce factores los que tenemos que identificar y cada uno se mide de maneras muy diversas. Además, la edad biológica del organismo es una y la de la piel, dependiendo de la zona, puede ser otra. Conocer esto es fundamental para saber cómo tratar cada área específica", ha respondido la doctora.

De repente, un símil: la directora de Magas se ha propuesto encontrar las zonas azules del planeta en la piel. Sofía Ruiz del Cueto ha dicho que no están registradas, pero que "son aquellas que están menos fotoexpuestas".

Y, por supuesto, se ha abierto el melón de la vitamina D, una de las grandes preocupaciones del momento y protagonista de muchos suplementos del mercado. "Nuestra dieta mediterránea nos aporta suficiente. Para activarla basta con la exposición solar de las manos", ha destacado la directora médica de la Clínica +Cueto.

La experta también ha señalado la importancia de poner esto en práctica de forma controlada, pero "la cara protejámosla", porque como comentaba Charo Izquierdo en su arranque, es el espejo del alma.

Por último, guiada por la moderadora de la conversación, la profesional ha dicho que quien tiene una buena piel a los 60 y los 70 suele presentar un patrón que responde a haber comenzado a cuidarse "muy pronto". "De ahí que la gente joven no venga sólo a corregir a las clínicas, sino a prevenir", ha aclarado.

Por último, una receta de sencilla prescripción de la doctora: ejercicio, nutrición, dormir bien y ponerse cremas. Y como recordatorio, la necesidad de la prevención para determinar el factor más débil de cada persona.