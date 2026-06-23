Niko Mihic, director de HM Executive Health Center: "Hay que hacerse chequeos a partir de los 35 años"

El foro de longevidad impulsado por Magas y EL ESPAÑOL en la Universidad Camilo José Cela de Madrid ha tratado distintos aspectos de este tema: educación, suelo pélvico, belleza, salud capilar, microbiota, medicina de precisión y prevención... Y, por supuesto, del deporte.

Este es un hábito clave para vivir mejor por más tiempo: todos debemos evitar el sedentarismo y mantener una rutina activa para mantener nuestro cuerpo fuerte y preparado para enfrentar el paso del tiempo.

Los atletas profesionales lo llevan incorporado de serie por su profesión, lo que hace pensar que los efectos en su longevidad deben ser importantes y quizá mayores que los de la población 'normal'. Aunque todo requiere su explicación y sus matices.

Carmen Serna, redactora jefe de Destinos y Cocinillas de EL ESPAÑOL, junto al ponente. Esteban Palazuelos

Para hablar de este tema en otra de las sesiones del 'Longevity Experience Forum', el encuentro ha contado con la presencia de Niko Mihic, director de HM Executive Health Center y director de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carmen Serna, redactora jefe de Destinos y Cocinillas de EL ESPAÑOL, ha sido la encargada de moderar la charla.

Haber tenido el privilegio de trabajar con deportistas de élite, según revela el ponente de la charla, te permite ver cómo ellos consiguen mantener su cuerpo en alto rendimiento pese al paso del tiempo.

¿Y qué debemos aprender de ellos? Mihic tiene una respuesta larga pero contundente, con las claves para alargar esa juventud del organismo y vivir más y mejor.

No fumar, es lo peor para la salud.

Cuidar lo que metes dentro de tu cuerpo.

Dormir bien, un desafío tremendo para nuestra sociedad.

Tener relaciones sociales, compartir con amigos.

Contar con proyectos que sean distintos a lo que se hace habitualmente, "porque eso te abre las neuronas".

Vivir el presente.

Poner arte en tu vida.

La longevidad empieza con detectar los problemas antes de los síntomas, con chequeos personalizados. Y si los hay, darle al individuo las herramientas para optimizar su salud. Tal y como asegura el experto, la medicina actual no "sólo diagnostica y trata, sino que la evolución es la prevención".

Por eso, recomienda "chequeos a partir de los 35 años de edad".

¿Cuándo hay que empezar a pensar en ese paso del tiempo? "En cuanto eres consciente de tu mortalidad. La longevidad comienza hoy con tus actos de vida, con tu forma de ver el mundo y con lo que puedas cambiar de él si puedes", responde.

Uno de los elementos que son comunes a los deportistas de élite y la gente corriente es el estrés. Ellos están sometidos a muchísima presión durante toda su vida profesional y deben aprender a gestionarlo. "Lo consiguen durmiendo", asegura Niko Mihic.

"A mí me gusta el estrés, porque sube mi adrenalina y me motiva. Así que no es necesariamente malo, lo importante es saber manejarlo y reconocer cuándo te perjudica. Afortunadamente, ahora hay marcadores para medir cosas como el cortisol, etc", asegura.

Retomando el tema de la salud preventiva, el director de HM Executive Health Center vuelve a citarla como pilar de la longevidad, con los exámenes personalizados y el trabajo conjunto con el paciente

Para terminar, Carmen Serna le pregunta si le hacen más caso los deportistas de élite o los pacientes y él deja claro que los primeros. "Por su disciplina y su absoluta dedicación a su salud, es raro el atleta que no sigue tus consejos. Al paciente le cuesta un poco más".