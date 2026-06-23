Nieves Segovia, presidenta de SEK: "No se puede entender la longevidad sin la educación y el cuidado de la mente"

El 'Longevity Experience Forum' ha abierto su jornada en Madrid con una llamada a repensar el futuro desde el presente. En el Campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela, Madrid, la presidenta del SEK Education Group, Nieves Segovia Bonet, ha inaugurado el foro tras las palabras de bienvenida de Charo Izquierdo, directora de Magas.

Antes, la periodista al frente de la revista que ha organizado este encuentro ha agradecido a los presentes su asistencia al acto y ha arrancado con una anécdota. Un día, ha contado, "pasé delante de un centro de deporte para mayores. ¿Saben qué leí en el escaparate? 'Si hubiera sabido que iba a vivir tantos años, me habría cuidado más".

La reflexión que suscitó en ella aquel llamativo letrero "es que la ciencia nos ha regalado entre 15 y 20 años a los que se suponía que íbamos a vivir. Así que no nos queda otro remedio: tenemos que procurar morirnos sanos", ha reivindicado, resumiendo en apenas cinco palabras la esencia de esta cita.

"En Magas llevamos meses trabajando en la necesidad de celebrar esta jornada sobre longevidad a todos los niveles. Nuestra idea era llevar al público lo que la ciencia, la investigación, la tecnología y la medicina nos está preparando. Así que hoy estamos felices de ver el foro hecho realidad", ha celebrado.

Tras su intervención, Izquierdo ha invitado a subir al escenario a Nieves Segovia, quien ha comenzado su discurso celebrando la labor de promoción del liderazgo femenino que se realiza desde el vertical femenino de EL ESPAÑOL —"y por ello me alegra poder darles la bienvenida a este campus", ha dicho—.

Nieves Segovia Bonet, presidenta del SEK Education Group

"Desde la universidad tratamos la longevidad desde la mirada del ser humano", ha pronunciado, para a continuación defender los aspectos que unen este concepto con la formación: "Son dos caras de la misma moneda, aunque no siempre dialogan".

"Nosotros [SEK Education Group] intentamos que dentro de nuestra propuesta de formación exista esa relación más estrecha: no se puede entender el afán de vivir más y estar sanos sin la educación, sin pensar que tenemos que seguir cuidando la mente", ha defendido sobre el escenario de la UCJC.

En su intervención, Segovia ha defendido el vínculo entre la longevidad y la formación. David Morales

Porque la conversación sobre el envejecimiento, ha recordado, "tiene mucho que ver con la denominada economía de los cuidados, en la que seguro que la IA nos ayudará, pero hay una parte insustituible" que tiene que ver con la forma de tratar, con la empatía y con las propias cualidades que solamente pueden tener las personas y no las máquinas.

"Si la longevidad es uno de los grandes retos de nuestro tiempo", ha proseguido, "debemos entender que no sólo basta con vivir más, sino que debemos seguir aprendiendo". Y en este sentido, ha recordado que "hay muchas formaciones que pueden prolongarse hasta el final de la vida, no sólo están las escuelas para adultos".

Ha insistido en la posibilidad de "reescribir nuestras carreras profesionales cuando tenemos 50 o 60 años; yo les invito a que nos formemos para entender cuál es nuestro rol" en un momento en el que la sociedad "nos sigue necesitando" tanto como al inicio de cualquier trayectoria, cuando parece que la ambición es mayor que nunca.

La presidenta del grupo educativo ha definido la longevidad como "una dimensión que nos permite entender el mundo de hoy y de mañana" y ha reivindicado que esta sea atendida "desde medios, instituciones y sociedad" por todo "lo que implica desde el plano económico, social, demográfico y de oportunidad humana".

A continuación, ha recordado que "cuando Charo [Izquierdo] me dijo que organizaríamos esta jornada pensé que esta tenía mucho que ver con cómo entendemos al ser humano en nuestra propuesta formativa", de ahí que la presidenta del SEK Education Group no dudara en aunar fuerzas con Magas para impulsar el 'Longevity Forum Experience'.

Su intervención ha servido como pistoletazo de salida a un observatorio que reúne a expertos en medicina, nutrición, tecnología y bienestar, y que busca ofrecer respuestas a uno de los grandes desafíos contemporáneos: cómo añadir vida a los años, y no sólo años a la vida.