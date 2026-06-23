Nieves Álvarez: "Antes iba a los castings y me sugerían que mintiese sobre mi edad. Ahora esto no es algo que ocultar"

Nieves Álvarez, modelo, empresaria y presentadora de 'Flash Moda' (TVE), durante su intervención en el cierre de la mañana del Longevity Experience Forum. Esteban Palazuelos

Nieves Álvarez vive la longevidad con curiosidad, disciplina y ganas de seguir aprendiendo. En el 'Longevity Experience Forum', ha defendido que cumplir años no significa detenerse, sino todo lo contrario. "Para mí es levantarme cada mañana con un propósito; ya no es cuántos años voy a vivir, sino cómo quiero vivirlos, de forma intensa y fructífera", ha resumido.

La modelo, empresaria y presentadora de Flash Moda (TVE) ha reivindicado la madurez como una etapa de expansión personal. "Me he dado cuenta de que el camino del aprendizaje es infinito", ha explicado, al tiempo que rechazaba la idea de que llegar a cierta edad implique saberlo todo. "No, no sé nada. Y eso me alimenta muchísimo", ha reconocido.

A sus 52 años, asegura que todavía siente que tiene mucho por hacer. "Eso para mí es longevidad", ha añadido durante la conversación moderada por la directora de Magas, Charo Izquierdo, celebrada este martes, 23 de junio, en el salón de actos de la Universidad Camilo José Cela (campus de Castellana).

Álvarez ha recordado también cómo ha cambiado la industria de la moda y, con ella, la mirada social sobre la longevidad. Durante años, ha relatado, parecer más joven era casi una norma no escrita. "Yo me he pasado toda la vida mintiendo", ha dicho.

Y lo ha desarrollado con una anécdota: "Recuerdo ir a castings con 21 años y que me dijeran: 'Cuando llegues di que tienes 18'". Tiempo después, llegó a ella la posibilidad de trabajar con una marca que buscaba a mujeres de 40. "Ahí pensé: ¿ya no tengo que mentir?", ha recordado entre risas.

Hoy percibe un nuevo paradigma, impulsado también por "grandes mujeres como Meryl Streep" y otras referentes nacionales e internacionales que visibilizan el cambio del cine al modelaje o la empresa: "La edad ya no se ve como algo que ocultar, sino como una bandera de bienestar y experiencia".

Nieves Álvarez, modelo, empresaria y presentadora de Flash Moda (TVE)

Para ella, las personas que tienen "luz especial" comparten una característica: "Viven desde dentro hacia fuera". Eso implica "saber quién eres, que no te importen tanto las críticas y estar en paz contigo misma", ha enumerado, para añadir que los individuos que mantienen la curiosidad y ganas de aprender proyectan una energía distinta.

Esa filosofía también está detrás de su faceta empresarial. Al hablar de su marca de cosmética, NIEVES by Álvarez, ha defendido la idea de que en la belleza "no hay magia, sino constancia", convencida de que el cuidado de la piel responde a hábitos sostenidos y a productos eficaces más que a fórmulas imposibles.

"El éxito se construye con trabajo diario, y eso también pasa con la piel", ha resumido la empresaria, que también ha explicado que esa visión nace de toda una vida observando y aprendiendo. La moda, ha dicho, ha sido para ella casi un máster, y ha querido poner en valor lo que la industria le ha enseñado en 30 años de trabajo.

"Yo no creo en las rutinas de mil pasos; creo en escuchar a la piel", ha señalado, defendiendo la sencillez, la buena formulación y la eficacia como base de su filosofía. Y durante su discurso también ha dado un paso más allá del cuidado estético, insistiendo en que la necesidad de dedicar atención a la salud mental.

"Estoy aprendiendo a decir que no y a alejarme de las personas que no me suman", ha comentado sobre sí misma. Y en su lista de prioridades también aparece el gimnasio, que para ella, más que un medio para alcanzar determinada apariencia, es una forma de proteger su equilibrio interior. “No es por estar mejor físicamente o no, es salud mental", ha afirmado.

La modelo ha confesado que tiene una relación ambivalente con el móvil y, en momentos en los que la tecnología marca el ritmo cotidiano, la referente en moda y belleza ha reivindicado el valor de la tranquilidad y de parar. "Hay grandes transformaciones que a veces se hacen desde la pausa", ha señalado.

Este comentario se ha incluido en una reflexión más amplia sobre la longevidad que podría resumirse con la siguiente idea: vivir más no consiste solo en sumar años, sino en habitarlos con conciencia. En este sentido, su consejo para las mujeres jóvenes fue claro: hay que empezar a cuidarse pronto.

"La piel tiene memoria", ha recordado, insistiendo en la importancia del protector solar durante todo el año, unos deberes que ella misma pone diariamente a su hija de 18 años. Para Álvarez, el mejor producto antienvejecimiento sigue siendo ese gesto simple y constante que puede marcar la diferencia.