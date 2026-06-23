María Rogel, dermatóloga: "La fotoprotección tiene casi el 80% de la responsabilidad del envejecimiento de la piel"

La longevidad se ha convertido en un concepto integral que abarca desde la salud interior hasta el aspecto exterior. En este contexto, la piel es uno de los grandes pilares que se han abarcado este martes en el Longevity Experience Forum, impulsado por EL ESPAÑOL y MAGAS, y que ha analizado el papel de la dermatología en el bienestar futuro.

El encuentro ha contado con María Rogel, médico especialista en Dermatología Clínica y Estética del Grupo Pedro Jaén de Madrid. La experta ha desgranado las nuevas tendencias que están transformando por completo el cuidado cutáneo, aportando una mirada muy renovada en este sector.

Rogel destaca que el perfil del paciente ha cambiado de forma drástica en los últimos años en la consulta. Ahora se observa una afluencia cada vez mayor de personas jóvenes que acuden motivadas exclusivamente por la prevención del envejecimiento celular y la caída capilar.

"La dermatología se está convirtiendo en algo integrativo. No solo importa el cuidado de la piel, sino el estilo de vida", ha afirmado. Esta visión se asienta sobre pilares que vinculan la longevidad cutánea con la cosmética, la alimentación, la microbiota y el estrés.

La alimentación juega un rol crucial en patologías comunes como el acné o la rosácea. La especialista ha destacado indirectamente que muchas veces estas afecciones no se estabilizan hasta que no se regulan de forma clínica todos los problemas intestinales latentes de las pacientes.

En cuanto a la rutina cosmética, Rogel ha explicado que aboga por simplificar y priorizar activos con beneficios demostrados a largo plazo. Por eso, rechaza con firmeza las modas que proponen el uso de decenas de productos diarios por considerarlas una estrategia completamente irreal, costosa y poco útil.

María Rogel, médico especialista en Dermatología Clínica y Estética del Grupo Pedro Jaén

Para la mañana, ha recomendado el uso de antioxidantes como la vitamina C, el ácido ferúlico o la niacinamida para revertir la oxidación celular. Asimismo, ha agregado que estos activos son indispensables tras la exposición solar diaria, debiendo complementarse siempre con una buena fotoprotección.

"La fotoprotección tiene casi el 80% de la responsabilidad del envejecimiento de la piel", ha advertido la experta con rotundidad. Los filtros solares actuales ofrecen una cobertura de amplio espectro que protege también de la luz azul de las pantallas, causante directa de empeorar el melasma.

Para la noche, ha aconsejado aplicar activos transformadores como los retinoides para estimular el colágeno y mitigar las manchas. Asimismo, subraya la utilidad de la suplementación antioxidante y antiinflamatoria, con activos como la berberina o el omega-3, para combatir eficazmente el “inflammaging [inflamación crónica de bajo grado por el envejecimiento]” cutáneo.

En el campo estético, la gran tendencia actual es la medicina regenerativa activa, que optimiza el funcionamiento celular. Procedimientos como los polinucleótidos, el plasma o el láser responden a una demanda creciente de pacientes que buscan prevenir de forma proactiva antes que tratar.

Respecto a la edad idónea para iniciar estos cuidados, Rogel ha asegurado que no existe una cifra concreta. Cada piel es un mundo y que la idoneidad de un tratamiento está condicionada por la genética y la gesticulación individual, como ha explicado en su intervención.

"No es una cuestión de edad, sino de necesidad", ha puntualizado la doctora respecto a tratamientos como los neuromoduladores. Asimismo, ha señalado que mientras una persona de 30 años puede requerirlos por arrugas marcadas, otra de 50 puede lucir una calidad de piel “completamente estupenda”.

El cuidado proactivo debe comenzar en la infancia protegiendo siempre a los más pequeños del sol, ha subrayado la experta. Además, ha advertido de que las quemaduras solares tempranas multiplican de manera drástica el riesgo de desarrollar un melanoma peligroso en la etapa de adultos.

Como consejo final para el público, la especialista ha recordado que las mejores cremas no sirven de nada si se descuida el descanso. Por eso, ha invitado a adoptar una mirada global donde la alimentación sana y la fotoprotección diaria caminen de la mano para envejecer con salud.