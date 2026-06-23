La longevidad también se cuida desde la nutrición: "Somos la única especie que envenena la comida antes de tomarla"

La moderadora, Natalia Martínez, junto a las participantes en la conversación: la experta en nutrición Rocío Bueno y la chef Lucía Grávalos. Esteban Palazuelos

A lo largo de la jornada de hoy, martes 23 de junio, la sede de Castellana de la Universidad Camilo José Cela ha acogido la primera edición del Longevity Experience Forum impulsado por Magas y EL ESPAÑOL.

El programa previsto ha tratado de aterrizar una cuestión que está muy presente en la sociedad actual pero que todavía se desconoce a pesar de su despegue en los últimos años: la longevidad.

Esto, a su vez, ha llevado también a una transformación del concepto de bienestar, mucho más global e integrativo donde la nutrición juega un papelfundamental, como han discutido Rocío Bueno, coordinadora y responsable del Área de Nutrición del Grupo Hospitalario HLA; y Lucía Grávalos, chef del restaurante Desborre.

Natalia Martínez, jefa de sección en Cocinillas, uno de los verticales de EL ESPAÑOL, ha sido la encargada de moderar una conversación a dos que, sin duda, ha dejado con ganas de más.

Grávalos ha arrancado su intervención con fuerza, declarando algunos de los principios que rigen su espacio: "Apostamos por la agricultura y ganadería regenerativas. Un suelo sano aporta minerales y nutrientes".

Lucía Grávalos durante su intervención en el Longevity Forum Experience. Esteban Palazuelos

A ello, la moderadora ha añadido un comentario fundamental: "Una tierra sana está vinculada con una alimentación saludable".

La experta en nutrición Rocío Bueno ha optado por arrancar su discurso con una pauta tan simple como certera: "Hay que buscar cambios sencillos, y reales que nos permitan mantenerlos en el tiempo".

"Si el 50% de nuestro plato son frutas y verduras, tenemos la mitad hecha. Y nos faltan muchas legumbres, que son baratas, accesibles y nutritivas. Hay que buscar transformaciones que se adapten a nosotros en entornos saludables", ha destacado.

Lucía Grávalos ha recogido el testigo de la conversación para decir que con la llegada del verano estas propuestas se pueden incluir de forma fácil en ensaladas o hummus, "porque el abanico es infinito". Ha resaltado que al final el truco está en volver a los orígenes, pero hacerlo con un giro.

"Hay que ser un poco creativos con los ingredientes que hemos estado consumiendo toda la vida", ha añadido.

Por supuesto, en la conversación ha aflorado un término inevitable en este contexto en los últimos tiempos: la microbiota. "Si la cuidamos a través de frutas y verduras, aumentando el consumo de fibra y disminuyendo las opciones menos sanas, ya tenemos una gran parte hecha y vamos a envejecer mejor", ha destacado Bueno.

A ello ha sumado la conclusión de que la idea está en aterrizar en nuestros platos lo que de verdad importa.

Rocío Bueno ha sido una de las participantes de la conversación. Esteban Palazuelos

Natalia Martínez ha aprovechado también la ocasión para pedir un consejo del día a día, pero necesario: ¿Cómo organizarnos mejor a la hora de hacer la compra? Sobre todo ahora que parece que "nadie tiene tiempo para cocinar".

La coordinadora y responsable del Área de Nutrición del Grupo Hospitalario HLA ha destacado que en cuanto a nutrición, hay que buscar las mejores opciones para cada cual, lo que más guste dentro de las recomendaciones.

Aquí la experta ha remado además a favor de la industria, comentando que "vamos a darle un voto de confianza, ya que ahora nos presenta de manera más accesible determinadas cosas. Hay legumbres que vienen ya cocidas que puedes volcar en una ensalada".

Hablando de esos ritmos frenéticos que ahora marca la rutina, la chef ha confesado que ella misma sufre de lo mismo que la mayoría de la población, esa falta de tiempo.

Para Grávalos en esa lista de prioridades gastronómicas del día a día aparece algo que ella considera imprescindible: "Saber qué estamos comprando. Si no se trata de algo que venga de una producción honesta y saludable no lo quiero. Somos la única especie que envenena la comida antes de tomarla".

Además, ha reforzado el mensaje de Rocío Bueno con una pregunta sencilla, cuestionando al auditorio sobre cuánto lleva hacer unas espinacas: "Tenemos que darle importancia a cómo nos alimentamos y para eso hay que dedicarle tiempo".

Igualmente, ha retomado la idea de la experta en nutrición de que "también hay productos de calidad en el supermercado. Que estén en un bote no quiere decir que sean de baja calidad. La industria nos lo ha puesto más fácil y no todo hay que menospreciarlo".

La jefa de sección de Cocinillas, encargada de moderar el acto, ha cerrado la charla con una interesante reflexión: "Hay que ser críticos, vigilar muy bien lo que se come a la par que se puede disfrutar de todo".