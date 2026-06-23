Charlotte Mejat, directiva de Vichy: "El 75% del envejecimiento de la piel es culpa del exposoma"

La longevidad es, últimamente, uno de los temas que más atención ocupa. Queremos vivir más, pero hacerlo mejor, con salud y, por supuesto, que nuestra piel sea un fiel reflejo de ello.

La gente ya no quiere que su tez parezca más joven, sino que lo sea realmente, como ha afirmado Charlotte Mejat, directora general de Laboratorios Vichy en España y Portugal, en el evento 'Longevity Experience Forum', organizado por Magas y EL ESPAÑOL este martes en Madrid.

La experta ha expuesto que la industria dermocosmética está viviendo un momento de transformación. Antes se enfocaba en corregir signos de la edad, una arruga, una mancha, y ahora ha visto que es imprescindible enfocarse en la piel en todo su contexto porque funciona como el espejo real de nuestro equilibrio interior y del entorno.

"Hoy en día ya no queremos antiedad, pensamos que está un poco pasado de moda. Queremos la longevidad cutánea", ha afirmado Mejat rotunda. Para la directiva, el objetivo actual es potenciar al máximo la capacidad de la piel para mantener intactas sus funciones vitales y su elasticidad.

La meta científica es conseguir "que una piel de 50 años se comporte como una de 30". En esta misión, la salud integrativa es un pilar fundamental porque, como desvela Mejat, los expertos ya han comprobado que el 75% del envejecimiento cutáneo no viene determinado por nuestra herencia genética.

Lo que lo define es el exposoma –la suma de factores externos y el estilo de vida–. Elementos diarios como el sueño, el deporte o la contaminación influyen drásticamente, recordándonos que la salud también está en la piel y obligándonos a actuar de manera activa.

La directiva de Vichy ha sostenido de manera indirecta que para cuidarse no bastan los productos tópicos, sino que es imprescindible reforzar el organismo por dentro. Por ello, defiende el auge de la nutricosmética y el uso de algunos suplementos para simplificar la rutina.

Por supuesto, es vital mirar lo que comemos. Mejat ha advertido también que el exceso de azúcar destruye las fibras cutáneas, mientras que una dieta rica en antioxidantes y frutas ayuda a luchar eficazmente contra los temidos radicales libres, que envejecen y estropean nuestra piel.

La directiva de Vichy ha hablado del descanso como otro factor innegociable para el rostro. Entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana "es donde la piel tiene su generación y capacidad de renovación máximas", ha señalado. Por lo que exige un sueño de calidad prolongado que evite el cansancio.

La actividad física y el deporte también son grandes aliados de nuestra piel, pero ha reconocido que no siempre es fácil mantenerlos en la rutina. Ella misma ha reconocido que tuvo que apartarse del ejercicio cuando tuvo a su hijo, pero ha celebrado haberlo podido retomar con su llegada a España.

Hacer algún tipo de deporte elimina toxinas y permite que la oxigenación y los nutrientes lleguen mejor a las células de la piel, creando un círculo vicioso, ha explicado en conversación con Aránzazu García, redactora jefe de MAGAS.

Mejat no ha querido olvidarse de la importancia del bienestar emocional, ya que existe una estrecha relación biológica entre piel y cerebro. Al compartir el mismo origen embrionario, el estrés crónico libera adrenalina y cortisol, dos hormonas de alerta que impactan de forma muy negativa en el tejido cutáneo.

"Esta situación disminuye la producción de ácido hialurónico y la renovación de las células", ha asegurado la directiva. Como consecuencia directa de esta tensión sostenida en el tiempo, la piel se vuelve mucho más vulnerable y frágil ante las agresiones exteriores, acelerando notablemente los signos del envejecimiento.

La longevidad exige dejar de tapar imperfecciones y adoptar una actitud preventiva, como ha dejado claro la ponente.

Para la experta, el cuidado serio debe comenzar a los 20 años. Como pilares básicos e imprescindibles, recomienda limpieza, hidratación y un buen factor de protección solar. Además, subraya que aplicar vitamina C cada mañana es un gesto obligatorio para aportar los antioxidantes necesarios a las células.

Como broche final, Charlotte Mejat aconseja combinar la dermocosmética con suplementos y hábitos saludables de nutrición, deporte y salud mental. Sostiene que deben ser gestos sencillos porque todos corremos en el día a día, concluyendo con una gran verdad: "los pequeños gestos al final hacen grandes resultados".