El sector asegurador avisa de que los planes colectivos de pensiones apenas llegan a las empresas: sólo el 14% los tienen

De izquierda a derecha, Carlos Esquivias Escobar, director del Área de Seguros Personales de UNESPA; Eduardo Ortega, redactor jefe del Observatorio de la Sanidad-Invertia e Ignacio Sanz, subdirector de Previsión Social Empresarial de Mapfre Vida David Morales

El sector asegurador avisa de que los planes de pensiones colectivos apenas llegan a las empresas. En concreto, sólo el 14% de los trabajadores cuenta con ellos.

Esta es una de las conclusiones de la mesa redonda sobre el futuro de la previsión social complementaria que se extraen del III Foro de Silver Economy en la que han intervenido Ignacio Sanz, subdirector de Previsión Social Empresarial de Mapfre Vida y Carlos Esquivias Escobar, director del Área de Seguros Personales de UNESPA.

Los planes de pensiones se fundamentan en tres pilares: el sistema público, el ahorro fomentado desde la propia empresa y el tercero: el ahorro individual.

"El segundo de ellos, juega un papel fundamental en el ahorro complementario", ha señalado Sanz.

"Soy muy fiel creyente en los planes de pensiones impulsados por las empresas, ya que tienen muchas ventajas fiscales. Sin embargo, no recurren a ellos por puro desconocimiento. Sobre todo las pequeñas y las medianas empresas (Pymes) y es muy importante que se fomente esto entre estas compañías porque suponen el 98% del tejido empresarial", ha aclarado.

Por su parte, Carlos Esquivas ha defendido la importancia de estos planes porque suponen un gran impulso en el ahorro de pensiones. Así, ambos han puesto el ejemplo de algunos países como Reino Unido o Irlanda que han conseguido avanzar en este segundo pilar.

"En Reino Unido han tenido un gran efecto. Cuando esto se incorpora se ha pasado del 47% de los trabajadores con estos planes en 2012 al 84% en 2024. Es decir, se han incorporado un total de 11 millones. Además, en los jóvenes ha calado mucho, ya que se ha pasado del 34% (2012) al 84%", ha destacado Esquivas.

Planes individuales

En cuanto a los planes individuales, ambos ponentes han avisado de que los planes privados o individuales de ahorro han disminuido, sobre todo, entre los jóvenes.

"Todo esto se debe a que tenemos salarios más bajos que los de nuestros padres, los jóvenes se enfrentan cada vez más a un mercado laboral más inestable y a unos alquileres cada vez más altos", ha expresado Carlos Esquivas.

Conversación a dos. El futuro de la previsión social complementaria

A esto se suma también la falta de educación financiera, tal y como apunta Ignacio Sanz. "Se deben impulsar medidas de educación financiera, sobre todo entre los más jóvenes, no tenemos integrada esa necesidad de ahorro. Para que la gente sea consciente desde joven de que tiene que ir acumulando dinero para mantener su nivel de vida tras la jubilación".