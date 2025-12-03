Óscar Álvarez (Madrid): "La colaboración público-privada no es una alternativa, es algo que tiene que marcar el rumbo"

Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid. David Morales

En el sector de la Dependencia y la atención a mayores, la colaboración público-privada debe "marcar el rumbo" y no ser una alternativa que se puede tomar o no dependiendo de las preferencias de cada Administración.

Esta es la postura que ha defendido Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la Comunidad de Madrid, durante el III Foro Silver Economy organizado por EL ESPAÑOL - Invertia celebrado este miércoles en la Universidad Camilo José Cela.

Allí, uno de los pesos pesados de la consejería de Ana Dávila ha defendido la necesidad de incrementar la inversión y trabajar para paliar el déficit de profesionales especializados desde una perspectiva colaborativa.

Para Álvarez no existe la opción de poder o no colaborar entre entidades, sino que la situación del sector es tal que ese trabajo en equipo es una obligación. "Hace falta un incremento de financiación, sin crítica política alguna. Todos coincidimos en que hay que invertir a nivel público", ha insistido.

Óscar Álvarez López, director general de Atención al Mayor y a la Dependencia de la CAM

Durante su intervención, que ha supuesto la clausura del foro organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, el director general de Atención al Mayor ha desgranado algunas propuestas que la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid está llevando a cabo esta legislatura.

Entre ellas, ha destacado el conocido como Carnet Senior, que imita el famoso Carnet Joven y cumple una función similar. Agrupa descuentos y servicios de Administraciones públicas y entidades privadas para el disfrute del usuario.

La herramienta será lanzada "antes de que acabe el año" y se articulará en torno a una plataforma digital que garantizará la interconexión con la Historia Social única y los centros virtuales de usuarios que se desarrollen para los beneficiarios de la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como el de teleasistencia avanzada.

Respecto a este sistema, Álvarez ha adelantado que "en las próximas semanas" repartirán 25.000 tablets en casa de personas que estén en el servicio de teleasistencia para mejorar las prestaciones.

Además, Álvarez ha anunciado que el Ejecutivo regional impulsará el nuevo Certificado de entidad amiga de los mayores, para las iniciativas de carácter social, económico o comercial que tengan en cuenta sus necesidades o estén especialmente orientadas a ellos. Las mejores prácticas serán reconocidas en unos premios anuales.

Del mismo modo, ha adelantado que la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales lanzará en las próximas semanas un macroestudio con miles de cuestionarios, entrevistas y grupos de trabajo para llegar a los mayores de todas las edades y localidades, detectar sus necesidades y ajustar al máximo el Plan a las demandas de esta población, compuesta por 1,3 millones de personas de más de 65 años y que representan el 18,5% de todos los madrileños.

En su intervención, ha adelantado que, a finales de 2026, la Comunidad inaugurará un nuevo centro que albergará el servicio de coordinación de la red de envejecimiento activo y atención a mayores en soledad en el distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid, que sustituirá al actual de Tetuán, ampliando además sus servicios. Se impulsará un equipo de agentes de envejecimiento activo en los municipios que forman parte de esta red.

Toda esta presentación, Álvarez la enmarca en el pistoletazo de salida de uno de sus proyectos clave: el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia.

La presidenta regional lo presentó en el Debate del Estado de la Región y se articula en coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales, con el fin de potenciar la actividad de este colectivo y su papel clave en la sociedad en las próximas décadas. "Son más de 100 medidas sobre cuatro ejes", ha resumido.