Moya (Faconauto): "En el plan de renovación de la Ley de Movilidad Sostenible lo que más urge es la electrificación"

Hace unas semanas, el Gobierno daba luz verde a la nueva Ley de Movilidad Sostenible después de tres años de negociaciones. Ahora, desde el sector de los automóviles celebran ese plan integral a escala nacional. Y piden que la normativa acelere la electrificación de los vehículos y la introducción de nuevas tecnologías que permitan también avanzar hacia la descarbonización.

Así lo ha señalado José Ignacio Moya, director general de Faconauto, durante su intervención en la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

En cuanto a los planes MOVES (ayudas económicas para impulsar la movilidad sostenible) creen que deberían avanzar más y ser subvenciones como las del Plan Reinicia Auto+, el programa de ayudas públicas creado para quienes perdieron su vehículo a causa de la DANA en octubre de 2024.

Moya denuncia que las ayudas de los planes MOVES han tardado mucho en llegar. Incluso en nueve comunidades autónomas, aún, no hay dichos fondos.

"Nosotros somos defensores de estos fondos porque han dado sus frutos, pero la gestión ha sido manifiestamente mejorable. Desde que cualquier ciudadano solicita la ayuda hasta que finalmente recibe el pago pasan hasta casi dos años. Por eso, lo más sencillo es volver a coger la sistemática del Plan Reinicia porque la ayuda ha corrido de una manera más ágil y eficiente", ha determinado.

Plan a nivel nacional

España no cuenta con un plan nacional nuevo de renovación de parque desde 2020. No obstante, las autonomías sí que han impulsado varios. Destacan los de Galicia, Cantabria, Madrid, Valencia. Aparte de los planes que se han desarrollado como el Reinicia Auto+ o los fondos MOVES.

"En ese sentido estamos satisfechos porque hemos renovado el parque, se han dinamizado, la electrificación también ha salido ganando. Y ahora creemos que tenemos la oportunidad de hacerlo a nivel nacional", ha señalado.

Así, el director de Faconauto ha asegurado que si no se hubieran impulsado dichos planes "podríamos estar hablando de un mercado totalmente plano. Por eso, es importante tener una política estable y celebramos el plan de renovación que se incluye dentro de la Ley de Movilidad Sostenible".

Y añade que esta nueva Ley de Movilidad Sostenible no sólo servirá para incrementar el parque de vehículos (uno de cada tiene más de 15 años de antigüedad), sino también para lograr esos objetivos impuestos de descarbonización.

Talento

Actualmente, según Faconauto, en los concesionarios españoles hay un déficit de 8.000-11.000 puestos de trabajo. Por eso, para atraer nuevo talento que sepa manejar las nuevas tecnologías, Moya ha reclamado una reforma del plan formativo para que se adapte a las exigencias del mercado.

"También, nos hace falta un gran pacto de Estado. Y un concurso donde esté el ministerio, los propios fabricantes, los concesionarios. Hay que trabajar a fondo en esto", ha terminado.