León (Renault Group), sobre la transición al coche eléctrico: "Tenemos que pedir a Europa que nos permita ser flexibles"

El sector del automóvil está "comprometido" con la descarbonización, con una inversión en marcha de 200.000 millones de euros para desarrollar nuevos productos, pero hay que evitar una rigidez que acabe por perjudicar el objetivo.

Sobre todo teniendo en cuenta que persisten las reticencias entre los clientes por pasarse al coche eléctrico, ha reflexionado José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España, en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"La transición tiene que ser razonable y adecuada a lo que los clientes pueden afrontar", ha enfatizado. Por eso, a renglón seguido, ha apostillado: "Tenemos que pedir a Europa que nos permita ser flexibles también".

José Antonio León Capitán, director de Comunicación de Renault Group España

Por ejemplo no teniendo en cuenta solo lo que sale del tubo de escape, sino toda la cadena de valor desde que se empieza a producir un coche.

También se requiere, a su juicio, una mayor simplicidad en la regulación "porque si no las fábricas van a perder competitividad y no podemos marear al cliente". Sobre todo teniendo en cuenta que en el caso de Renault un 25% del I+D se destina a cumplir con toda la regulación.

"El sector trabaja de forma acelerada para cumplir", ha asegurado León, que pide aquí también flexibilidad para no perder de vista que la industria española "tiene que seguir siendo líder en Europa en fabricación de coches".

"El futuro no pasa solo porque España sea mercado, sino seguir siendo hub industrial", ha advertido. Todo en un contexto de creciente competencia con los modelos chinos.

En el caso de Renault, la estrategia para adaptarse pasa, precisamente, por la implantación en China, donde trabajan con proveedores y start ups locales para conocer las nuevas tecnologías e innovaciones asiáticas que después repercuten en sus modelos, como el Twingo, que se ha desarrollado en menos de dos años gracias a este sistema.

Pero el foco, ha reiterado, tiene que ser el cliente. Porque todos estos esfuerzos de poco sirven si no se animan las compras. De cualquier modelo, ya sea puramente eléctrico –un mercado aún tímido, con una implantación del 10%– o híbrido, más accesible.

En esa lucha por avanzar no solo influye el precio, considera León, sino los prejuicios que persisten, Por ejemplo, que los eléctricos no tienen suficiente autonomía, algo que ha tachado de "falso" dado que la mayoría de desplazamientos son urbanos, o que se incendian más.

"Es mentira", ha dicho. Con todo, Renault ha desarrollado una tecnología que permite a bomberos acceder mucho más rápido, en cuestión de minutos, a la batería para sofocar las llamas si esto sucede.

Hay que insistir en pedagogía y en mensajes para seducir al cliente, ha concluido. "Si no hacemos que el coche eléctrico sea atractivo el problema es que la gente no se compra coches y el parque se va a envejecer cada vez más", ha alertado.

Y un coche de más de 14 años, ha cerrado, "es un peligro".