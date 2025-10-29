García Infanzón (Fundación Mapfre) sitúa la educación y la "concienciación" como claves para mejorar la seguridad vial

Antonio García Infanzón, jefe de Actividad Fundacional de la Fundación Mapfre, durante su intervención bajo el título 'Seguridad vial'; en la segunda jornada del VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades. Sara Fernández

La conciencia sobre la siniestralidad que genera la movilidad es para Antonio García Infanzón, jefe de Actividad Fundacional de la Fundación Mapfre, la prioridad más urgente en España para impulsar la seguridad vial y alcanzar el objetivo marcado de llegar a cero víctimas mortales o con lesiones graves.

Así lo ha asegurado García Infanzón durante su participación en el VI Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia, en la que ha incidido en que esa concienciación no debe darse únicamente a nivel de usuario, sino también en los gobiernos, los fabricantes de vehículos, los de tecnología y, en definitiva, en la población y el entorno social en general.

En este contexto, el jefe de Actividad Fundacional de la Fundación Mapfre ha destacado el papel "fundamental" que tiene la educación vial. Formación que no sólo depende de la Administración, sino que también se tiene que dar en la familia, el entorno, la publicidad o los mensajes que pueden trasladar personalidades públicas, como pueden ser los campeones de motociclismo.

No obstante, ha asegurado que España es uno de los países "más avanzados" en cuanto a temas de la educación vial y ha resaltado la importancia de que esta se dé en todas las edades. Incluso antes de nacer, por ejemplo, educando a los padres sobre cómo tienen que circular con el carro de sus hijos.

Otro elemento clave es la colaboración entre todos los actores, tanto públicos como privados, ya que no toda la responsabilidad puede recaer en la Dirección General de Tráfico (DGT). De hecho, García Infanzón ha incidido en que para acabar con esta pandemia tienen que colaborar también el empresario, el autónomo, los profesionales de la educación o los padres.

A este respecto, ha señalado en la Fundación Mapfre apoyan tanto a la DGT como a distintos ayuntamientos de España en proyectos relacionados con la educación y el fomento de la seguridad vial.

Por otro lado, García Infanzón ha señalado que en materia de movilidad y seguridad vial nos enfrentamos a muchos retos, pero el más relevante es, sin duda, llegar a cero en cuanto al número de fallecidos y víctimas graves en carreteras y zonas urbanas.

Un objetivo que se ha marcado para 2050, pero en cuya consecución ha admitido que "vamos mal y es un poco culpa de todos". Sin embargo, también ha asegurado que, aunque es "complicado", se puede conseguir con "medidas básicas de prevención".

Otros retos a abordar para el directivo de la Fundación Mapfre son la movilidad personal, ya que en las ciudades conviven actualmente "autobuses, hormigoneras y peatones con patinetes eléctricos", o el diseño de esas ciudades, ya que "no es lo mismo un bache para un autobús que para un patinete".

Asimismo, García Infanzón ha mencionado el mantenimiento de las infraestructuras o el envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que la movilidad es "un derecho" para todos. De hecho, ha puesto como ejemplo el reto que tienen los fabricantes de vehículos para hacerlos más accesibles para las personas mayores.