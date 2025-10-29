El automóvil reclama una estrategia industrial europea y Bruselas acelerará para acabar con la dependencia de riesgo

El sector automovilístico patrio demanda contar con una estrategia industrial europea que impulse "políticas de apoyo a la industria, fomente el desarrollo de la cadena de valor de las baterías y asegure la disponibilidad de materias primas, tierras raras y recursos mineros".

Así lo explicó ayer, José López-Tafall, director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Garantizar la disponibilidad de tierras raras es un desafío complejo, especialmente ante el dominio global de China. Aun así, Bruselas ha reconocido la necesidad de acelerar los esfuerzos para poner fin a cualquier “dependencia de riesgo”, tal como explicó María Canal Fontcuberta, portavoz y jefa de Prensa de la Representación de la Comisión Europea en España.

Todo ello en un momento en el que la industria de automoción se enfrenta a múltiples desafíos. El próximo en el horizonte es la revisión de los objetivos de emisiones de CO2, previsto para finales de diciembre.

Un debate en el que Canal aseveró que se presentará una propuesta legislativa para la descarbonización de las flotas corporativas.

El propio López-Tafall explicó que la actual política de descarbonización se remonta al año 2019, cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el Pacto Verde Europeo.

De hecho, "sólo dos años después se lanzó la idea de que en cinco años esta descarbonización sería del 100%".

Reducir la dependencia

Desde la patronal del automóvil reconocen que hay que "acompasar los objetivos de descarbonización con competitividad, industrialización y autonomía estratégica".

Desde la Comisión Europea, a su vez, apuntan a que ya se han anunciado 60 proyectos estratégicos en el Reglamento Europeo de Materias Primas Críticas, siete de ellos en España. Medidas con las que se busca que el 10% de las extracciones, el 40% del procesamiento y el 25% del reciclaje se lleve a cabo en territorio de la UE.

"Somos muy conscientes de que en el contexto actual es necesario ir mucho más rápido para deshacernos de toda dependencia de riesgo", indicó Canal.

De otro lado, los fabricantes sí reconocen que la sobrerregulación europea resta recursos para invertir en innovación. Así lo sostuvo Antonio Joaquín González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia.

Según afirmó, Europa está acumulando normas, no sólo sobre emisiones, sino también sobre producción, que “consumen esfuerzos de ingeniería que podrían dedicarse a desarrollos como el vehículo eléctrico, conectado o autónomo”.

De hecho, el directivo también quiso incidir en el hecho de que mantener inalterado el objetivo de 2035, que fija el fin de los motores de combustión, no es realista con las condiciones actuales.

“Estamos en la fase de revisión y nos toca seguir trabajando para trasladar nuestras posiciones, pero creemos que es fundamental que los objetivos se adapten a la realidad de la industria”, subrayó.

Competencia china

La industria del automóvil se enfrenta también a una competencia china, la cual es mucho más competitiva que la europea.

López-Tafall aseguró que a la competencia china hay que "darle la bienvenida", pero jugando "en igualdad de condiciones".

"Europa debe recuperar la política industrial, porque últimamente se ha basado en la imposición de multas, sin una estrategia de baterías ni de materias primas. Europa fue a una guerra para la que no estaba preparada, y ahora lo que toca es recuperar la política industrial", comentó el directivo.

En el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades también participaron Pepe Martí, gerente de Operaciones de Negocio de Silence (Acciona); Manuel Díaz, socio responsable de Productos Industriales, Manufacturing y Automoción de PwC España, y Liliana Marsán, responsable del Departamento de Investigación de Mercados de BNP Paribas Personal Finance y responsable del Observatorio Cetelem.

Díaz afirmó que "la automoción vive en una crisis permanente desde hace veinte años, pero la crisis actual es la mayor a la que se haya enfrentado el sector, porque coinciden varios factores, como la caída de la demanda, la irrupción de vehículos procedentes de China, los temas geopolíticos y el de las materias raras".