Stellantis reclama objetivos "realistas" para el automóvil en 2035 y advierte del coste de la sobrerregulación europea

Antonio Joaquín González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, en el 'VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades'. Sara Fernández

La revisión del reglamento europeo de emisiones de CO2 requiere de objetivos “realistas y pragmáticos”, adaptados a la situación actual de la industria automovilística y la demanda del mercado.

Así lo reclamó Antonio Joaquín González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia, durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

González celebró que España y Francia hayan defendido posiciones más flexibles dentro del proceso de revisión europea, abriendo la puerta a introducir “flexibilidades de cara a los objetivos de 2030”. No obstante, advirtió que mantener inalterado el objetivo de 2035, que fija el fin de los motores de combustión, no es realista con las condiciones actuales.

“Estamos en la fase de revisión y nos toca seguir trabajando para trasladar nuestras posiciones, pero creemos que es fundamental que los objetivos se adapten a la realidad de la industria”, subrayó.

El director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia defendió la neutralidad tecnológica como vía para alcanzar la descarbonización, apostando por un abanico de soluciones más allá del vehículo eléctrico puro.

“Más que híbridos enchufables, lo que queremos es avanzar en la neutralidad tecnológica. Descarbonizar no sólo pasa por los vehículos eléctricos, queremos contemplar todas las soluciones que hay”, explicó.

Respecto a la sobrerregulación europea, el responsable de Stellantis advirtió de que “tiene un coste que o se traslada al cliente o penaliza a las empresas”, al restar recursos para invertir en innovación.

Según afirmó, Europa está acumulando normas, no sólo sobre emisiones, sino también sobre producción, que “consumen esfuerzos de ingeniería que podrían dedicarse a desarrollos como el vehículo eléctrico, conectado o autónomo”.

El directivo reconoció que la adopción del vehículo eléctrico avanza más despacio de lo previsto, con una cuota del 8% en España y del 16% de media europea. Para revertir la situación, considera esencial ampliar la oferta de modelos asequibles y mejorar la infraestructura de recarga, ya que los consumidores aún perciben dudas sobre el coste, la autonomía y las facilidades de carga.

En cuanto a la electrificación industrial, González destacó el avance del proyecto de fábrica de baterías en Figueruelas (Zaragoza), parte clave del plan de Stellantis. La planta producirá los primeros módulos a principios de 2027 y las primeras celdas en 2028.

De este modo, alcanzará su velocidad de crucero en 2030, con una capacidad estimada de 50 GW, destinada a alimentar los vehículos de la plataforma STLA Small. “Nuestra planta en Zaragoza será un pilar para el ecosistema industrial de Stellantis en España”, concluyó.