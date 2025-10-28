Diego Fernández (Iberia): “Con Círculo SAF fomentamos el uso de combustibles sostenibles para descarbonizar la aviación”

Diego Fernández, director de Estrategia y Sostenibilidad de Iberia durante el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia. Sara Fernández.

Iberia ha lanzado recientemente Círculo SAF, una iniciativa destinada a impulsar la colaboración entre distintos actores para aumentar progresivamente el uso de combustible sostenible de aviación (SAF).

Se trata de una alianza con la que la aerolínea quiere “fomentar el uso de combustibles sostenibles como elemento fundamental para la descarbonización en el sector de la aviación”, ha asegurado Diego Fernández, director de Estrategia y Sostenibilidad de Iberia.

Los miembros fundadores junto a la aerolínea de IAG son: Amadeus, BBVA, Repsol y Telefónica.

“Nuestros socios se comprometen a compensar parte de las emisiones de sus vuelos corporativos o de carga”, ha señalado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Movilidad y las Ciudades, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

El objetivo, por tanto, es facilitar que empresas de distintos sectores puedan participar en este esfuerzo colectivo y asociar el uso de SAF a parte de las emisiones derivadas de sus viajes de negocio y transporte de mercancías (emisiones de alcance 3).

Esto supone la reducción de emisiones a nivel global en el sector de la aviación, siendo la reducción estimada de entre un 10% y un 30% de las emisiones de alcance 3 de las empresas en su actividad con Iberia.

Desde Iberia asumen el rol de liderazgo “para dar a conocer a las empresas que pueden ir más allá de los mandatos europeos para compensar sus emisiones por actividades de terceros para su actividad profesional y puedan participar en la compra de SAF para compensar esa huella”, ha detallado.

En este sentido, Iberia lo facilita y lo compensa. Cabe recordar que en 2021, la aerolínea hizo el primer vuelo con SAF entre Madrid y Bilbao en colaboración con Repsol.

Además de la descarbonización de los vuelos, Iberia ofrece beneficios adicionales en el programa de fidelización a sus socios de alianza. También pretende que “con el uso del SAF se consiga promocionar una industria en sí misma generadora de empleo”.

Negocio del SAF

Aquí Iberia siempre ha sido una firme defensora del SAF reclamando que España tiene una gran oportunidad para liderar esta industria.

“El desarrollo del SAF es una de las llaves para descarbonizar la industria aérea y es una industria en sí misma con plantas, consumo de materia prima…”, ha detallado.

Asimismo, ha recordado que un informe de la consultora PwC estima que el desarrollo de la industria de SAF en España podría generar un impacto de 56.000 millones de euros en el PIB para 2050, además de la creación de unos 270.000 nuevos empleos. Y, además, “el SAF se puede exportar”, ha añadido.

Por delante quedan muchos retos porque como ha comentado Diego Fernández hay diferentes tipos de SAF y ahora se está desarrollando la primera generación que usa aceites reutilizados.

“Hay una transición a SAF de segunda y tercera generación que está en desarrollo y no se puede producir en masa todavía”, ha remarcado.

Por tanto, esta iniciativa de Iberia y sus socios se encaja dentro de la estrategia de la propia compañía aérea, que aspira a volar en una industria cada vez más sostenible a través del Plan de Vuelo 2030, donde la aerolínea de IAG está comprometida en hacer crecer el hub de Madrid.