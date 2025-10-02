Sisternas (Fenin): "Las tecnologías sanitarias no deberían tener ningún tipo de impuesto comercial"

La guerra comercial está generando "muchos dolores de cabeza" a las empresas de tecnología sanitaria. Así lo confirma Carlos Sisternas, consejero técnico de Fenin y board member de Medtech Europe, que expresa su preocupación, especialmente, ante los aranceles que Estados Unidos ya aplica a los productos europeos en su mercado

"Las tecnologías sanitarias no deberían estar sometidas a ningún tipo de impuesto comercial"; ha denunciado. "Hablamos de tecnologías que salvan vidas. Tengamos un diferencial: cero aranceles para exportar los productos europeos y un cero también para importar los de Estados Unidos" .

Es lo que Sisternas ha definido como la política del "cero por cero" y que las patronales española y europea ya han trasladado a las autoridades comunitarias. Así como a sus colegas al otro lado del Atlántico, la patronal de la tecnología sanitaria en Estados Unidos.

Carlos Sisternas, consejero técnico de Fenin y ‘board member’ de Medtech Europe

Además, Sisternas ha pedido más apoyo para la innovación por parte de los gobiernos del Viejo Continente. "La Administración nos tiene que ayudar a incorporar esta innovación en Europa y en el resto del mundo". Con ello, se podría impulsar la autonomía estratégica, "Centrémonos en lo que hacemos bien y espabilemos".

Sisternas ha abordado estas cuestiones durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e INVERTIA. En ella, también ha abordado la situación de los avances en tecnología sanitaria. Sin embargo, ha alertado de que el escenario no es optimista en cuanto a las resistencias antimicrobianas.

"Es posible que dentro de 10 o 20 años volvamos a estar como antes de la penicilina por las resistencias antimicrobianas. Puede pasar, estamos generando muchas resistencias", ha insistido,

Recuerda que, a día de hoy, los médicos de Atención Primaria ya pueden saber cuándo una infección se debe a un virus o a una bacteria. Incluso, en algunos casos, qué antibiótico usar. "No nos podemos permitir caer en las resistencias".

Por otro lado, también ha vaticinado que "el diagnóstico con inteligencia artificial todavía tiene mucho que crecer" y llevará a cambiar el papel de los médicos. Y los nuevos robots, cada vez más precisos y autónomos, permitirán un cambio "radical" en los hospitales.