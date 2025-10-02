Salvatierra (DKV): "Habrá que subir probablemente las primas para mejorar márgenes y pagar mejor a los médicos"

Las primas de los seguros de salud tendrán "probablemente" que subir para mejorar sus márgenes, mermados por el incremento de gasto reciente en avances médicos, pero también para pagar mejor a los médicos y darles condiciones para que se queden en nuestro país.

Es la predicción de Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV, durante la cuarta y última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Su análisis, ha explicado, es el resultado de una importante subida del coste del servicio sanitario en los últimos tiempos que los seguros no pueden obviar, dado que ha mermado sus márgenes "de forma muy notable".

Ignacio Salvatierra, director general de Salud de DKV

Porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, las rápidas mejoras de la medicina, que en los últimos veinte años "ha avanzado más que en los 2.000 años precedentes" y permitido una mejora de la esperanza de vida y también de la superviviencia, cronificando dolencias.

Esto tiene un doble impacto en el coste: por una lado estos avances médicos "son más caros" y por otro esa cronificación implica necesariamente que el paciente requiera de asistencia durante más tiempo.

Todo ello sin olvidar "la escasez de profesionales sanitarios". Si durante años el debate se ha centrado en la fuga de enfermeros, ahora se vira hacia los médicos, especialmente teniendo en cuenta que se estima que se jubilarán 80.000 de estos profesionales en diez años.

"Puede ser un drama", ha advertido Salvatierra, que ha justificado que es necesario "mejorar la solvencia de los seguros para esponjar márgenes y pagar mejor a los médicos".

Ahora bien, las primas, ha admitido, deben también subir de forma sostenible para no espantar al cliente. El equilibrio se busca en DKV reforzando al eficiencia operativa y explorando manera de controlar la siniestralidad.

¿Cómo? "Siendo más rigurosos en la suscripción del riesgo", ha respondido Salvatierra, que ha puesto como ejemplo las posibilidades de la IA para hacer un análisis "más fino" en el caso de cada cliente.

Otra vía fundamental es apostar por la prevención. "Nos estaremos adelantando a los problemas y probablemente también reducirás los costes", ha comentado.

La aseguradora ofrece en este sentido chequeos médicos anuales, programa de concienciación de salud y hasta una 'app' de recomendaciones que ayuda a los asegurados a monitorizarse.

En paralelo, observan con atención los avances que ofrece la tecnología. Al respecto, ha destacado como "importantísimo" que se incluya a la sanidad privada en el proyecto de salud digital.

Lo considera una oportunidad para la colaboración público-privada, que se ha revelado como especialmente importante para abordar uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos: las listas de espera.

"Antes la gente contrataba seguro médico como complemento a la sanidad pública para tener acceso directo a especialistas y ahora ya un 29% de la población tiene seguro, pero hacen uso de él de forma sustitutiva a la pública", ha reflexionado.

A su juicio, la enorme inversión que se está desarrollando en la privada, sobre todo visible en la construcción de nuevos hospitales, hace que pueda haber en un corto plazo "oferta suficiente para dar servicio a la demanda que se está produciendo".