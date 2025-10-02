Patricia Usón (Gournay): "El sector de la estética está saturado, antes veíamos bares en las calles, ahora clínicas"

Patricia Usón, CEO de la Institución Gournay, durante su intervención en la cuarta jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'. Alejandro Ernesto

Ante la saturación de la oferta en medicina estética y reparadora, y la proliferación de tratamientos y centros dudosos, es fundamental acudir a los profesionales con prestigio acreditado y rigor. Es el mensaje que lanza Patricia Usón, CEO de la Institución Gournay, en la cuarta jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL-Invertia.

El Grupo Gournay, explica, surge como una reunión de cirujanos plásticos con una visión compartida. "La especialidad necesitaba un espacio de excelencia", reivindica, "darle una voz potente al mercado por encima de la saturación". Parte de esa visión consiste en "dejar un legado" para las futuras generaciones de profesionales que se están formando.

Este legado también incluye a los pacientes desde el momento en el que depositan su confianza en los especialistas. El embrión del grupo, explica Usón, se encuentra en la cirugía plástica, estética y reparadora. Actualmente, los profesionales de Gournay atienden todo tipo de casuística, incluyendo mama, facial, corporal y estética como complemento.

La "misión" del grupo se enfoca así en "cuidar, prevenir y regenerar la salud estética" de "personas exigentes", que demandan un alto nivel de calidad en la atención y de garantías. El Instituto cuenta con una cartera de servicios multidisciplinares, en especial de medicina capilar, y endoscopia para abordar la obesidad, y trabaja en añadir servicios de dermatología, vascularidad y estética íntima.

Así, su 'buque insignia' es su hospital integral de estética en San Cugat, y pronto abrirán su nuevo centro de CMA especializado en facial. Su estrategia pasa por abrir sedes en "ciudades con masa crítica", con clínicas "que sirvan de hub de hiperespecialización".

"El sector está saturado y la información es confusa", lamenta Usón. "La demanda está en auge", prosigue, "las cirugías plásticas han aumentado un 215%". La CEO lo ejemplifica de esta manera: "Hace 20 años por la calle veíamos bares, ahora vemos clínicas". Si en 2002 se concedieron 22 licencias de apertura para estos centros, recuerda, en 2022 fueron 400.

El motivo, lamenta, es que los requisitos son demasiado poco exigentes, a veces poco más que "un local y una cuenta de Instagram". A ello, contrapone los tres ejes por los que se guía el Instituto: tratar al paciente con rigor y un enfoque 360º; apostar por la docencia y la investigación; y la especialización, de modo a seleccionar a expertos en facial, corporal, etc...

Además, Usón celebra que su compañía es de "médicos de prestigio y bagaje", y son ellos "los primeros que explican las cosas de manera clara y didáctica" a sus pacientes. En las redes sociales no siempre se encuentran interlocutores válidos, advierte, y hay que recurrir a quienes lo son, incluyendo las sociedades científicas y los periodistas especializados.