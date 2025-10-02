Muñoz (SNS): "La Estrategia de Salud Digital es clave para afrontar los retos de equidad y sostenibilidad"

El sistema sanitario español "afronta retos clave en equidad y sostenibilidad", y las tecnologías digitales se presentan como una herramienta fundamental para abordarlos. Para ello, "la implementación de la Estrategia de Salud Digital, en colaboración con todas las comunidades autónomas, es clave".

Así lo defendió Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud, en su intervención en la cuarta y última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Muñoz presentó los avances y retos de la Estrategia de Salud Digital, subrayando cómo la digitalización y la IA están transformando la gestión sanitaria, mejorando la atención al ciudadano y potenciando la eficiencia del sistema.

Explicó que actualmente existen seis planes en ejecución, con 737 proyectos, y que para 2029 se prevé alcanzar nueve planes con una inversión de 1.126 millones de euros.

Juan Fernando Muñoz, secretario general de Salud Digital, Información e Innovación del SNS

Además, compartió datos sobre el acceso ciudadano a la información clínica. “El año pasado, 1,4 millones de ciudadanos accedieron a su información clínica de otras comunidades, 740.000 a través de la Carpeta Ciudadana”, reveló.

Muñoz subrayó que estos logros son fruto del modelo de colaboración público-público. “En lugar de un Ministerio, tenemos 18 servicios de salud tirando de 18 servicios de salud. Esto multiplica por 18 nuestra capacidad de gestión”.

España ocupa actualmente la novena posición en digitalización sanitaria en Europa, con cinco puntos por encima de la media, según el Informe Digital Decade 2020 de la Comisión Europea.

Muñoz destacó que más de 700 proyectos están generando datos y transformando el modelo asistencial, convirtiendo el sistema sanitario español en uno de los más avanzados y digitalizados del continente.

En cuanto a la inteligencia artificial, el secretario general explicó que se están desarrollando estrategias para IA generativa y no generativa, con el objetivo de evitar duplicidades, centralizar datos y facilitar la colaboración entre hospitales.

“En esa primera aproximación de la organización de la IA no generativa hemos hecho ya un proceso de descubrimiento de qué algoritmos se están haciendo en el Sistema Nacional de Salud", apuntó el secretario general de Salud Digital.

"Tenemos muchos hospitales trabajando en el mismo algoritmo, en muchos casos con datos fragmentados. Eso es lo que queremos evitar", añadió

El Ministerio de Sanidad está desarrollando la IA generativa junto con todas las comunidades autónomas, empezando por herramientas que reduzcan la carga burocrática, como un algoritmo de transcripción de consultas médicas probado ya en ocho CCAA. Según anunció Muñoz, próximamente se analizarán los resultados y se definirán las adquisiciones necesarias.

Ley de Salud Digital

Asimismo, el secretario general de Salud Digital abordó la Ley de Salud Digital, actualmente en consulta pública, diseñada para regular el uso de datos y potenciar la colaboración tecnológica entre comunidades y centros de salud.

La propuesta busca convertir la digitalización en valor real para pacientes y profesionales y abre la puerta a la participación activa del sector en su desarrollo.

El Ministerio de Sanidad reafirma así su compromiso de transformar el Sistema Nacional de Salud en un referente de innovación, eficiencia y equidad mediante la tecnología.