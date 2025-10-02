Miguel Simón (Clariane): "En España hay un vacío en la atención a trastorno mental grave a partir de los 65 años"

Para el sistema sanitario y sociosanitario español, ser una persona mayor y tener un trastorno mental grave parecen conceptos mutuamente excluyentes, dejando un vacío en la atención a estos pacientes a partir de cierta edad.

Así lo ha lamentado Miguel Simón Expósito, director técnico y de calidad de Clariane España, en el marco del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

"Estamos asistiendo a un 'boom' de la concienciación sobre el trastorno mental", ha señalado. "Se oye hablar más de salud mental, pero nos referimos normalmente a trastornos afectivos y de ansiedad".

Miguel Simón Expósito, director técnico y de Calidad de Clariane España

Aquellas personas con trastorno mental grave, que suele ser de tipo psicótico (esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno límite de la personalidad, principalmente), parecen quedar fuera del foco.

Simón recuerda que, a estas alturas del siglo XXI, sigue asociándose a estas personas con estigmas como el de la violencia. "Además, tradicionalmente han requerido aislamiento en instituciones, algo que, afortunadamente, ha ido cambiando".

Con todo, parece que trastorno mental y salud física son dos realidades distintas que el sistema español todavía no ha integrado.

Esto es un error, porque "hay un incremento de la comorbilidad y patologías asociadas en estos pacientes", debido, entre otras cosas, a las consecuencias del trastorno y su tratamiento: sedentarismo, tabaquismo, etc.

Pese a los avances que ha habido en la atención a la salud mental, "la red no atiende a las personas a partir de los 65 años, por lo que los mayores tienen unas necesidades que ahora mismo no están cubiertas".

Buena atención pero descoordinada

Cuando una persona con trastorno mental grave acude a una residencia de mayores, "suele tener problemas de convivencia, adaptación, etc. Y estos requieren una solución especializada".

Simón explica que la red de atención, tanto sanitaria como sociosanitaria, a personas con trastorno mental grave es muy buena en España, "pero llega hasta los 65 años. A partir de ahí, hay un vacío en la atención especializada porque entiende que todos deberían pasar a la red de mayores".

Clariane ha desarrollado servicios especializados "que cubren las dos facetas: cobertura sanitaria especializada, pero, por razón de edad y dependencia, también la atención a las necesidades básicas de la vida diaria y recursos especializados en residencias específicas".

El proyecto comenzó hace dos años con dos residencias especializadas en la Comunidad de Madrid, "las dos únicas en España, y nos ha sorprendido el éxito".

No se trata únicamente de que el paciente resida en un centro especializado sino que proporciona cobertura básica también a nivel ambulatorio y domiciliario.

"Nosotros abogamos por seguir dando continuidad en la atención a las personas cuando cumplen los 65 años, ya sea de tipo residencial o domiciliario".

A este respecto, Simón señala que se lleva hablando de la coordinación entre sistema sanitario y sociosanitario "desde hace 25-30 años, pero uno pasa del hospital a la residencia y pierde sus datos clínicos en el camino".

Por eso ve positiva la experiencia de la Comunidad de Madrid, donde se hace una transición sin ruptura en las personas con trastorno mental grave. "En colectivos donde existe cronicidad, se requiere esa coordinación con mucho más énfasis".

Simón aboga por seguir con esta continuidad a través de una mayor especialización "con determinados servicios".