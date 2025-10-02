López (MSD España): "Estamos trabajando en una vacuna para tratar el neumococo en los mayores de 65 años"

Los virus respiratorios siguen siendo una gran amenaza que causa miles de hospitalizaciones. Por eso, las farmacéuticas e investigadores tienen un gran papel en la prevención de estas infecciones.

En concreto, en MSD España están trabajando en el desarrollo de una nueva vacuna para tratar el neumococo, una bacteria que puede causar enfermedades respiratorias como la neumonía y otras más graves como la meningitis o la sepsis.

Así lo ha anunciado Noelia López Malpartida, Medical Affairs director Vaccines & Immunology de MSD España, durante su intervención en la última jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La biofarmacéutica está trabajando en una vacuna para tratar esta enfermedad que impacta bastante en la tasa de hospitalización y que se produce en los extremos de vida: afecta a menores y es más grave y mortal en los mayores de 65 años.

"A lo largo de todos estos años, hemos desarrollado vacunas conjugadas y ahora nos estamos centrando en detectar cuál es la carga de esta enfermedad y qué tipo de genotipos son los que afectan más a la población adulta", ha aclarado. De esta manera, están trabajando en desarrollar una vacuna dirigida a los serotipos que causan más enfermedad en los mayores de 65 años.

Papiloma humano

El virus del papiloma humano (VPH), como ha aclarado, es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y se espera que el 80% de los más activos sexualmente estén en contacto a lo largo de su vida con ella.

Los enfermos que se contagien pueden desarrollar varios tipos de cáncer como el de vulva o ano o el cáncer cervical (el 100% de los casos que lo padecen están relacionados con la infección por VPH).

Por eso, desde MSD España también tienen el foco puesto en dicha infección.

"Desde el año 2000 llevamos trabajando en el campo de la prevención, sobre todo en la Atención Primaria. Esto es uno de los aspectos fundamentales y aquí estamos en colaboración con las autoridades sanitarias, fomentando el conocimiento sobre el virus y sus consecuencias", ha precisado López.

Para ello, la compañía está adherida a iniciativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para lograr erradicar el cáncer cervical y el VPH.

"Estamos muy concienciados en esto y nos hemos centrado en tres objetivos: prevención primaria, secundaria y abordaje del tratamiento. Aún seguimos trabajando en los genotipos que no están cubiertos en la vacuna y cómo podemos ampliar esa cobertura", ha matizado.

El virus respiratorio sincitial (VRS) es otro de los grandes retos y afecta en gran medida a los niños durante sus primeros meses de vida. Actualmente, la compañía, como ha anunciado López, está trabajando en su prevención a través de una inmunización pasiva de anticuerpos monoclonales, que permita prevenir el virus en los niños y así aliviar el sufrimiento de ellos, de sus padres y la carga de los hospitales.

Por último, la ponente ha destacado el importante papel de las vacunas para evitar la resistencia antimicrobiana.

"Las vacunas lo que van a hacer es prevenir la transmisión, así como disminuir la incidencia de la infección, reducir el uso de estos antibióticos y por consiguiente, la aparición de estas cepas resistentes a ellos", ha continuado.

Las cifras avalan que la resistencia antimicrobiana es un problema de salud pública.

En concreto, "en 2019 se produjeron 5 millones de muertos debido a esta resistencia, pero se espera que en 2050 se multiplique por dos y haya alrededor de 10 millones, por lo que esa colaboración conjunta y la utilización de las vacunas como herramienta de salud pública es fundamental para prevenir y reducir esa incidencia", ha terminado López.