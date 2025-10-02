Javier Martín Ocaña (Donte Group) reclama más inversión para la salud bucodental de la población 'senior'

Javier Martín Ocaña, CEO de Donte Group ha reclamado este jueves más inversión para la salud bucodental de los mayores de 65 años en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.

El Sistema Nacional de Salud aprobó un reparto de 68 millones de euros para ampliar la cartera de servicios bucodentales, pero ha incluido un 10% para los mayores de 65 años. Al respecto, ha comentado que "por primera vez se pone el foco en las personas mayores y esto avanza hacia una mayor equidad".

"La medida la valoramos muy positivamente, aunque ese 10% es poco", ha remarcado.

Javier Martín Ocaña, CEO de Donte Group

Ocaña ha explicado que "si tenemos en cuenta desde el punto de vista económico, el 10% de los 68 millones contrasta con un informe que desde Donte Group cuantificábamos las necesidades para este colectivo entre un mínimo de 500 millones de euros y un máximo de 853 millones".

"Claramente, es una buena medida, nos parece que es la forma de comenzar, pero si queremos llegar a cabo una prestación completa, homogénea y equitativa en el territorio nacional es bastante complicado", ha enfatizado.

Diferentes necesidades

Algunas comunidades autónomas cuentan con programas para la salud infantojuvenil enfocados a la salud bucodental. Al respecto, ha explicado que "sería viable hacer lo mismo para los mayores de 65 años, pero habría que hacer adaptaciones porque la necesidad de la población mayor es totalmente distinta a la población infantil".

En esta línea, ha subrayado que "los programas de atención dental centrados en lo juvenil han puesto en evidencia que cuando tienes un programa financiado con recursos públicos que se apalanca en las clínicas privadas y que hay una serie de objetivos claros, pues en términos de cobertura se suelen alcanzar".

No obstante, "las necesidades de la población mayor están centradas en enfermedades periodontales, en la pérdida de piezas bucodentales, en las caries. También son personas que tienen problemas de movilidad y muchos de ellos están bajo la ley de dependencia, entonces no podría ser abordado sin tener en cuenta estas necesidades básicas de la población", ha explicado.

Respecto a si es posible la atención domiciliaria para la salud bucodental de los mayores, ha resaltado que "sí es viable, pero tiene que haber, aparte de un esfuerzo decidido económico de poder hacerlo y un deseo político de poder alcanzar esta población diana".

Javier Martín Ocaña ha recordado un estudio por parte de Donte Group llamado 'Estudio Evolución y coste de implantación de la aplicación de la cartera de la salud bucodental del Sistema Nacional de Salud y adaptado a las personas mayores'. Este programa lo cuantificaron entre 513 millones y 857 millones dependientes de las coberturas y el uso que se hiciera de los servicios.

Ocaña ha explicado que "el estudio recoge que esta población mayor es mucho más prevalente en enfermedades bucodentales, un 40% de la población mayor de 65 años sufre al menos una o dos caries y no las está mitigando que el 75,2% al menos tienen una o dos piezas que no tienen en su boca o que el 39% tiene calcificaciones dentales".

Así, ha resaltado que "estas cifras tan alarmantes tienen que llevarnos a poner un diagnóstico inicial y a poner una infraestructura adecuada".

Adicionalmente, el informe recalca que "el poner un programa de salud bucodental no solo beneficiaría la salud oral de los mayores, sino también mitigaría otros problemas que tienen relacionados, como pueden ser los problemas de nutrición o en enfermedades que tengan su origen en una mala salud bucodental", ha destacado.

"La boca es una de las partes del cuerpo humano con mayor contenido de bacteria y estas bacterias pueden entrar en el torrente sanguíneo como las neurológicas. Se ha visto relación entre enfermedades periodontales y el Alzheimer", ha resaltado.