Fernández (Mapfre): "La privacidad es la mayor barrera para el uso de herramientas digitales en salud mental"

Alma Fernández, directora médica de Salud Digital de Mapfre España, durante su intervención bajo el título 'Salud mental'; en la cuarta jornada del VI Observatorio de la Sanidad 'Una nueva forma de entender la salud'. Alejandro Ernesto

La salud mental es una preocupación cada vez mayor entre los ciudadanos y trabajadores. Alma Fernández, directora médica de Salud Digital de Mapfre España, ha asegurado que las herramientas digitales ofrecen numerosas ventajas a la hora de abordar estos problemas, aunque existen aún importantes barreras que frenan su uso, especialmente lo relacionado con la privacidad y la confidencialidad de los datos.

Durante su participación en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL-Invertia, Fernández ha señalado que las herramientas digitales ya están transformando los servicios de salud mental, tanto en atención como en prevención, haciendo que sean "mucho más personalizados, flexibles y accesibles".

En el caso de la atención, ha destacado avances como la telemedicina, que elimina determinadas barreras como son las geográficas y las de movilidad, o la monitorización remota de pacientes. Esta última permite usar la tecnología para obtener datos en tiempo real del estado del paciente y que los proveedores de salud mental puedan realizar intervenciones tempranas que eviten crisis y recaídas, así como ajustar el tratamiento de manera proactiva.

En cuanto a la prevención, ha apuntado que plataformas como Savia, desarrollada por Mapfre, u otras aplicaciones permiten llevar un estado de vida más saludable. Además, ha agregado que, aunque no es bueno utilizar la tecnología de manera muy intensiva, la conexión digital favorece también la conexión social, que es un factor protector en salud mental.

Preguntada por las principales barreras que pueden frenar el uso de herramientas digitales en el ámbito de la salud mental, Fernández ha resaltado que las principales son "la privacidad y la confidencialidad", ya que los usuarios están "muy preocupados" con cómo se recogen, se gestionan y se protegen sus datos.

Asimismo, también ha agregado que hay muchas aplicaciones en las que no está clara la evidencia científica ni se ha demostrado su eficacia. Por ello, ha admitido que existe "cierto escepticismo" entre los profesionales, que temen que los usuarios tengan un acceso muy fácil a desinformación, se hagan autodiagnósticos o sigan tratamientos o consejos que no están convenientemente verificados.

Por otro lado, están las barreras en los profesionales, ya que muchos de ellos no están formados en las nuevas tecnologías y las terapias digitales, no tienen un conocimiento exhaustivo de las TIC en la intervención clínica o incluso pueden tener resistencia al cambio, por no entender o por no estar muy de acuerdo con este nuevo paradigma.

En el lado del paciente, Fernández ha indicado que siguen existiendo barreras de acceso y de brecha digital, no solo en los mayores, sino también en determinadas poblaciones que no tienen acceso a internet o en personas que no cuentan con los dispositivos adecuados o con la formación o las habilidades que son necesarias para poder utilizar este tipo de soluciones.

En este contexto, también ha mencionado la "desconfianza", porque hay mucha gente que "sigue prefiriendo el contacto físico" y que cree que esta comunicación no verbal podría de alguna manera distorsionar un poco ese vínculo terapéutico entre profesional y paciente.

Empresas

Por otra parte, Fernández también ha señalado como la salud mental está cada vez más presente en el mundo de la empresa, donde la privacidad y la confidencialidad son de nuevo la principal barrera, De hecho, un estudio elaborado por Mapfre indica que para un 59% de empleados es un "factor determinante".

Dicho estudio confirma que existe "cierta desconfianza" entre los trabajadores a la hora de usar este tipo de servicios ofrecidos por la empresa, por lo que es necesario que estas se aseguren de que garantizan "el anonimato y el respeto" a aquellos que los utilizan. A este factor, Fernández añade otro: la accesibilidad digital.

Pese a estas barreras, la directora médica de Salud Digital de Mapfre España, ha asegurado que hay "una tendencia al alza" del interés tanto de los trabajadores como de las empresas en el tema de la salud mental en el entorno laboral. Y ha añadido que el estrés se consolida "como el mayor factor de malestar en el trabajo".

Según el estudio de la aseguradora, el 56% de los empleados analizados valoran muy especialmente la asistencia psicológica. Y entre los que no disponen de este beneficio, el 68% lo percibe como algo importante y el 48% lo ve como un incentivo a la hora de cambiarse de trabajo.

"Eso nos hace pensar que lo que el estudio demuestra es que ofrecer este tipo de servicios no sólo mejora el bienestar, sino que también fortalece la productividad y la retención de talento en las empresas", ha afirmado Fernández.