La enfermedad cardiovascular mata a una de cada cuatro mujeres: "El peor factor de riesgo es el desconocimiento"

¿Sabía que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres? De hecho, una de cada cuatro muere por esta dolencia. Todo ello porque las propias mujeres ignoran esta patología y el escaso foco que se pone en esta cuestión. Algo que urge cambiar

"La enfermedad cardiovascular, en mortalidad en mujeres, está por encima de cualquier tipo de cáncer. Mata 10 veces más que el cáncer de mama", avisa Leticia Fernández-Friera, socia fundadora de Atria Clinic, directora del Centro Integral de Enfermedades Cardiovasculares (CIEC) y coordinadora de la Actividad Científica de la Dirección de la Unidad de Imagen Cardiaca Avanzada y de la Unidad de la Mujer, ambos del Grupo HM Hospitales​.

La clave está, para esta experta, en el desconocimiento. "El peor factor de riesgo cardiovascular para la mujer es el desconocimiento. Se tiene que sentir vulnerable ante un infarto".

Conversación a dos. Salud cardiovascular de la mujer: cómo cuidar de cada latido

Algo que no ocurre a día de hoy. Una reciente encuesta, informa, indica que "el 74% de los españoles no cree que la enfermedad cardiovascular sea la primera causa de mortalidad en mujeres".

De hecho, cuando sufren un infarto acuden las urgencias hospitalarias una hora más tarde que los hombres. Y piensa que se trata de un ataque de ansiedad o angustia.

Esta diferencia se constata incluso en la terapia farmacológica. "En el primer año de tratamiento se trata más a un 22% de la población masculina frente a un 19% de la femenina. Es preocupante", afirma Raquel Coca, directora de Especialidades de Daiichi Sankyo España,.

De hecho, otro problema es que los ensayos clínicos suelen tener de protagonistas a la población masculina. Y suele haber pocos subestudios con sus resultados. "Esto hace que la evidencia sea menor y más complicada en mujeres".

Con todo, este es un escenario al que ahora mismo se le intenta dar la vuelta. Por ejemplo, según Coca, Daiichi sí que tiene en cuenta el impacto de la medicación en la población femenina. "Procuramos valorarlo en todos nuestros ensayos clínicos. Debemos tener paridad".

Estas cuestiones se han abordado durante la intervención de ambas en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Fernández-Friera ha avisado, además, de que la enfermedad cardiovascular "puede ocurrir con cualquier edad", aunque especialmente entre los 45 y los 50 años. De hecho, las guías de cardiología europeas nos dicen que a los 50 años todas las mujeres deben revisar su corazón y sus arterias".

Menos de 50

Con todo, esta experta avisa de que "está aumentando la prevalencia de infarto en mujeres jóvenes de menos de 50 años. Cualquier momento es bueno para mirarse. Lo que es crítico es no llegar tarde".

Tanto ella como Coca reclaman más formación y concienciación en mujeres. De hecho, ambas ven en la inteligencia artificial una oportunidad para que, cuando corresponda, se pueda alertar a las mujeres que tengan signos de sufrir esta dolencia. Y que se pongan en manos de los especialistas pertinentes.