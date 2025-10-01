Rueda (MedTech Europe): "La UE trabaja en un proyecto de ciberseguridad para gestionar crisis sanitarias"

La Unión Europea se está preparando para una crisis sanitaria mundial. Y es que, Von der Leyen está desplegando todo un plan de ciberseguridad para afrontar las posibles emergencias sanitarias, entre ellas, las que derivan de conflictos bélicos.

Así lo ha señalado Jesús Rueda, director general de Estrategia y Proyectos Especiales de MedTech Europe durante la tercera jornada del VI Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Este plan se trata de un proyecto de ciberseguridad, que ha desarrollado la Comisión Europea, para proteger la atención sanitaria en caso de cuestiones bélicas, impacto de las migraciones, catástrofes naturales y crisis sanitarias como el Covid.

Además, como ha explicado Rueda, Bruselas trabaja para prepararse ante futuras emergencias sanitarias. Entre las cuestiones que están abordando está la de cómo mantener la seguridad y tener acceso a productos sanitarios y cómo responder a dichas emergencias.

"Todo esto son cuestiones que se han incluido en los presupuestos de seguridad de la Unión Europea", ha anunciado Rueda.

Innovación

La innovación es otro de los grandes retos para Europa. Actualmente, la Comisión está estudiando nuevas regulaciones para introducir cuanto antes las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA).

"Los sistemas digitales es algo que también nos incumbe, estamos viendo cómo podemos integrar la reglamentación de los productos sanitarios y la inteligencia artificial", ha aclarado.

Jesús Rueda, director general de Estrategia y Proyectos Especiales de MedTech Europe

Del reglamento europeo sobre productos sanitarios in vitro, Rueda ha anunciado que está trabajando en la regulación de ese reglamento, ya que tiene varios flecos sueltos.

También, ha aclarado, que la Comisión se ha centrado en políticas de sostenibilidad. Entre ellas, en proyectos de descarbonización del sistema sanitario y cuestiones medioambientales de tratamiento de residuos.

Freno a la innovación

Por otro lado, ha destacado, que la incertidumbre es la que está poniendo freno a la introducción de nuevas tecnologías en la atención sanitaria.

"La incertidumbre es un problema para que la innovación llegue al mercado, porque los inversores no saben cuándo van a disponer de esos recursos financieros o cómo va a funcionar el sistema. Hay cosas que vamos a tener que cambiar en ese sentido, porque si la reglamentación genera incertidumbre claramente es un problema y hay que hacer algo", ha reflexionado.

Y, ¿por qué llevamos un retraso en la innovación frente a Estados Unidos o China? "Pues porque anteriormente en las directivas europeas no era necesaria incluirla en la regulación, ahora es algo que estamos discutiendo y vamos incluyendo en esos reglamentos", ha continuado Rueda.

Por último, Rueda ha destacado el importante papel de la innovación. "Nos va a ayudar a resolver todo lo que tiene que ver con los recursos humanos porque va a facilitar que los especialistas se centren en la práctica sanitaria y consigan dejar a un lado ese trabajo administrativo".

Además, con la irrupción de estas nuevas tecnologías como la robótica se agilizarán y reducirán los procesos de trabajo.