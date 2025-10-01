María Fernanda Prado (Johnson & Johnson): "España tiene un rol importante y es un orgullo tener un centro de I+D"

"España cuenta con el mayor número de ensayos clínicos de Europa, sólo superado por Estados Unidos y China". Con estas palabras, María Fernanda Prado, directora general de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia, ha valorado en su conversación con José Andrés Gómez, redactor jefe de Ciencia y Omicrono de EL ESPAÑOL, en la tercera jornada del VI Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL- Invertia el entorno de innovación que existe en nuestro país.

Fernanda Prado ha reconocido que la infraestructura española está muy bien diseñada para conseguir nuevos avances en el ámbito de la investigación biomédica. Entiende que no solo se debe a las instalaciones, sino que también desempeñan un papel clave los propios profesionales, además de las alianzas con el sector privado. Todo ello "fomenta el crecimiento de las inversiones en España".

La compañía tiene en nuestro país más de 180 ensayos clínicos en curso, con la participación de más de 4.500 pacientes, e involucrando a más de 100 hospitales. "Se trata de una representación muy importante", ha destacado la directora general de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia.

María Fernanda Prado, directora general de Johnson & Johnson Innovative Medicine Iberia

Pese al buen posicionamiento de la innovación nacional, aún quedan pendientes algunos retos para garantizar que España siga siendo competitiva en este campo. Para ello, es necesario "tener un sistema regulatorio muy importante" con el que incentivar la innovación. No sólo es importante contar con un rigor científico, sino que también "hay que hacer que el sistema sea funcional".

Otro de los desafíos es la inversión que se realice desde la administración pública para que se genere ciencia en el país. También se debe garantizar la protección de los datos de los pacientes y de las patentes, tanto desde el sector público como desde el privado. "Todo pasa por un entorno regulatorio importante que estimule la innovación", sintetiza Fernanda Prado.

En el contexto europeo, uno de los desafíos más importantes es el Paquete Farmacéutico Europeo. Se trata de la mayor reforma de la legislación de la Unión Europea sobre medicamentos en más de 20 años. Por ello Fernanda Prado considera que es necesario asentar bien las medidas que se tomen "para hacer un mercado más competitivo".

En el ámbito nacional, "la buena noticia es que con el plan estratégico del Ministerio de Sanidad para I+D hay un pilar muy fuerte" en este campo. La intención del país con esta estrategia es "cubrir los pilares que garanticen que España siga siendo competitiva".

A diferencia de lo que sucede en algunos países, donde se confunden ambos conceptos, Fernanda Prado prefiere hablar de "inversión en salud, y no de gasto". En este sentido, considera que el cambio demográfico que se está viviendo en Europa también debe ir acompañado de un cambio en las innovaciones.

"Si no conseguimos atender las nuevas demandas de la población con la innovación, tendrá un impacto en la sociedad a medio y largo plazo", advierte. Por ello la inversión en sanidad tiene que acompañar al cambio que se está viviendo en las demandas sanitarias de la población. "Hay necesidades no atendidas que están creciendo".

Desde Johnson & Johnson tienen en el ADN de la compañía "buscar la innovación para problemas no atendidos". En 2024 su inversión en I+D fue cercana al 20%; además, están trabajando con 29 nuevos fármacos y 50 extensiones de líneas de trabajo con fármacos que ya se han desarrollado. Para la compañía "España tiene un rol muy importante y es un orgullo tener un centro de I+D en Toledo desde hace 40 años".

En este cambio de escenario las nuevas tecnologías van a ser muy importantes: "En los próximos 10 años veremos una innovación más impactante que en los últimos 100". Por su parte, la inteligencia artificial (IA) también permite al sistema entender mejor el perfil de los pacientes y la respuesta de los tratamientos. "Es una forma de ser más efectivos".

Otra de las puertas que se abren con la IA es la posibilidad de predecir potenciales diseños de nuevas moléculas que puedan ser candidatas a futuros fármacos, además de que se podrán desarrollar nuevas líneas de trabajo con fármacos que ya se están utilizando. "Es una realidad que existe y que acelerará el ritmo de innovación que tenemos".

Para ello también será necesario contar con una importante base de profesionales. En este sentido, "España tiene una muy buena base de talento, especialmente en el área científica". Pero con un entorno muy competitivo, no solo es esencial atraer potencial extranjero, sino también ser atractivo para los talentos locales. "Esto es una prioridad tanto para el país como para Johnson & Johnson", ha apuntado Fernanda Prado en su intervención final.