Gómez (Sanidad): "Un Estatuto Marco común garantiza la igualdad de derechos de todos los profesionales sanitarios"

El Ministerio de Sanidad lo ha vuelto a dejar claro: el Estatuto Marco será común para todos los profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud. De esta manera, se pretende garantizar la igualdad de derechos laborales.

Así lo ha asegurado Celia Gómez González, directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad durante la tercera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Gómez ha asistido a este encuentro para aclarar el contenido del nuevo borrador del Estatuto Marco en el que está trabajando el departamento. De esta manera, ha defendido la necesidad de hacer una norma única para todos los profesionales estatutarios.

Una idea que el grupo de trabajo de Mónica García ya ha dejado clara en numerosas ocasiones y por la que se ha tenido que enfrentar a los médicos que reivindican un texto propio para el colectivo. Pero, parece que el Ministerio se muestra contundente y no cederá a las demandas de los galenos, que ya preparan su huelga nacional para el próximo viernes 3 de octubre.

"El planteamiento que tiene el actual texto se basa en varios principios: primero, en la unidad y la equidad de que todos los profesionales estatutarios, independientemente de su categoría, merecen un marco común de sus derechos. Pensamos que esa unidad evita desigualdades arbitrarias y refuerza la cohesión del sistema", ha matizado.

Igualmente, como España cuenta con un sistema descentralizado, las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas. Por este motivo, la directora de Ordenación Profesional ha explicado que se respetará la diversidad autonómica.

"Por lo tanto, no abogamos por una uniformidad impuesta por la equidad, sino por la gobernanza compartida", ha continuado Gómez.

Contenido del borrador

Durante su intervención también ha resaltado más puntos del nuevo borrador del Estatuto Marco.

Otro de ellos es ampliar el catálogo de derechos como el de la protección frente a agresiones, la necesidad de garantizar la igualdad, el reconocimiento de la actividad docente e investigadora, la conciliación (con medidas de flexibilización).

"Todos estos tendrán un hueco en el propio articulado para garantizar su cumplimiento", ha expresado la directora general de Ordenación Profesional.

Como ya contó este periódico y ha recalcado Gómez, la regulación de las jornadas y las guardias tendrán un espacio en el nuevo Estatuto.

"Hay que introducir los descansos necesarios para que esa calidad en la asistencia pueda ser existente. Su título en el texto lo deja bastante claro: la apuesta por la salud y seguridad de los pacientes", ha continuado.

Y otro de los retos pendientes es la lucha contra la temporalidad. Gómez ha defendido la necesidad de erradicar este problema. "No sólo tenemos que acabar con la bolsa de temporalidad que había en la administración, no podemos seguir con sistemas que demoran tanto la incorporación de los profesionales y más en un contexto en el que se nos han jubilado profesionales que son interinos", ha precisado.

Por eso, ha expresado que aún están en ese camino en el que tienen que trabajar a fondo con la negociación sindical para acabar con ello.

También, el nuevo borrador le da importancia a solucionar el problema de las vacantes que se quedan libres en puestos de difícil cobertura. De esta manera, ha defendido que los incentivos son un elemento clave para abordarlo.

Por último, "la profesionalización de la gestión pensamos que es clave también. Tenemos que avanzar hacia un sistema en el que la meritocracia y la formación continua de los directivos y de los cargos intermedios es un tema importante para que el compromiso con el servicio público este presente en cada momento", ha concluido.