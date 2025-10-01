David Baulenas (Vithas): "Las primas de los seguros van a subir un 10% de media el próximo año"

"Las primas de los seguros van a subir un 10% de media el próximo año", ha adelantado David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación durante la tercera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

La expansión de Vithas se refleja con la apertura de un reciente hospital en Barcelona de 40.000 metros cuadrados y otro en Valencia. "Estos dos proyectos son la oportunidad de acompañar el modelo asistencial y forman parte de la estrategia de crecimiento de la compañía", ha remarcado.

Así, ha explicado que "Barcelona es una zona de mucho crecimiento, el negocio de la sanidad privada concentra el 55% de su volumen entre Madrid y Barcelona, para nosotros teníamos que estar ahí, finalmente lo hemos podido hacer de una manera muy madura".

David Baulenas, director corporativo de Asistencia, Calidad e Innovación de Vithas

Sobre si Vithas tiene prevista nuevas adquisiciones o aperturas, ha explicado que "nosotros estamos muy atentos a las oportunidades que surgen en el mercado".

"La verdad que esto no va de volumen, es decir, ser el más grande no quiere decir ser el mejor, pero si es que es verdad que el volumen nos permite desarrollar algunas de las claves de este modelo, asistencia que queremos que nos haga diferenciales", ha destacado.

David Baulenas ha subrayado que "nuestro modelo es un modelo de trabajo en red y el hecho de tener volumen nos permite que esta red llegue al mayor número posible de pacientes".

Así, ha explicado que "el volumen te permite tener un ADN de datos que nos ayuda a gestionar nuestros hospitales y también poner un volumen de información tremenda a disposición de nuestros profesionales".

Listas de espera

Respecto a las listas de espera en la sanidad, ha resaltado que "es un fenómeno multicausal y tenemos que buscar tres elementos que estén marcando esta tendencia: las pólizas low cost, la situación de tensión que está viviendo el Sistema Nacional de Salud y la falta de profesionales".

"Todos sabemos que el 75% de las personas que tienen una póliza de seguro privado la tienen porque buscan accesibilidad. Es verdad que la falta de profesionales está condicionando las listas de espera", ha subrayado.

Eso sí, ha remarcado que "no hay sanidad low cost, es decir, la calidad y seguridad del paciente no se ven afectadas".

"Un seguro low cost exige unas primas más bajas. Cuando hablamos de low cost hablamos de unas pólizas de 19 euros que detrás llevan consulta externa y no llevan nada más. Esto a la larga es un desengaño para la población que está adquiriendo estas pólizas porque harán una visita, pero no se le podrá hacer una analítica, ingresar u operar porque esto no lo cubre", ha subrayado.

Y ha añadido que "al final solo cubren una parte pequeña de la prestación, que sí es verdad que condiciona las listas de espera porque la parte de las consultas externas está haciendo cuello de botella para esta misma prestación con otras aseguradoras".

Para finalizar, ha resaltado que "en los últimos meses, hemos visto un cambio de paradigma y estamos viendo como el número de pólizas crece, estamos en 14 millones en España".

De hecho, ha destacado que "parece que las primas van a subir un 10% de media el próximo año. Si suben las primas, la siniestralidad bajará porque habrá quien tendrá que salir del sistema y acabará impactando en el sector público".

"Y en el sistema Muface vamos a ver como acaba porque hemos visto como se ha financiado mejor, pero esto no nos llega a los proveedores y de aquí tres años cuando se tenga que renegociar el sistema Muface vamos a ver si esto se va a poder sostener o no", ha explicado.