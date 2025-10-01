Del Castillo (Proyecto CAIROS): "Si no reformamos el sistema sanitario, acabará siendo un modelo de beneficencia"

Manel del Castillo durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad. Alejandro Ernesto

"Estamos más en riesgo de lo que pensamos". Con estas palabras ha definido Manel del Castillo, director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la situación del sistema sanitario español.

Del Castillo ha participado este miércoles en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia para hablar sobre el Comité de Evaluación, Innovación, Reforma Operativa y Sostenibilidad del Sistema de Salud, también conocido como proyecto CAIROS en Cataluña.

Este proyecto busca impulsar una reforma real y operativa del sistema sanitario, superando la burocracia y las listas de espera, con un modelo de gestión pública orientado a resultados, más accesible, integrado y centrado en la prevención y el valor en salud.

"El sistema funciona bien para lo complejo —un cáncer, un trasplante, una cirugía cardíaca— y genera confianza. Pero cuando hablamos de problemas más sencillos, como una lumbalgia o una prueba diagnóstica, el sistema no está dando resultados. Eso es una obviedad", ha afirmado el presidente del CAIROS.

Los datos, recordó, son claros: un 75% de los ciudadanos que recurren a la sanidad privada lo hacen por las listas de espera, un 15% por la elección de especialistas y un porcentaje menor por cuestiones de confort. "El gran tema son las esperas. Y eso ocurre porque tenemos un modelo organizativo inadecuado", sentenció.

CAIROS nació hace un año con un objetivo: pasar de los diagnósticos a la acción. "En los últimos años hemos identificado 51 informes de reforma que no se han llevado a cabo prácticamente en nada. Cuando acepté ponerme al frente de este proyecto pedí una condición: no íbamos a hacer el informe número 52", ha recordado Del Castillo.

Para diferenciarse, CAIROS se asienta sobre seis principios, que el directivo resume como "las seis ces": compromiso político, criterio profesional, sostenibilidad, continuidad política, cautela y capacidad de acción.

"Queremos cambios reales. Pensamos en grande, pero actuamos en pequeño. La cautela es clave porque no se puede transformar de golpe un sistema tan grande y complejo".

Además, la iniciativa ha sumado a más de 300 instituciones en el espacio de participación CAIROS Abierto, lo que garantiza, según Del Castillo, que "la alianza social y profesional por la reforma sea lo que perdure".

Atención Primaria como punto de partida

El primer campo de prueba ha sido la Atención Primaria. CAIROS ha impulsado la creación de 27 centros de salud integral de referencia en Cataluña, elegidos entre 150 candidatos. En ellos se están implantando 25 medidas agrupadas en tres ejes: cambio organizativo, desarrollo profesional y nuevo modelo asistencial.

Entre las novedades, Del Castillo ha destacado la autonomía de gestión, con presupuestos propios y capacidad de decisión sobre plantillas; la introducción de herramientas de digitalización avanzada, como asistentes de voz e inteligencia artificial para el diagnóstico; y la apuesta por la innovación organizativa.

En el ámbito de recursos humanos, se busca ampliar competencias profesionales, fomentar el trabajo interdisciplinar y aplicar un modelo retributivo que premie la productividad. Y en el plano asistencial, el giro es hacia un sistema más preventivo, integrado y orientado al valor, en lugar de centrado en la actividad.

"Con esto pretendemos tener un sistema más accesible, que genere más satisfacción y que esté más orientado a valor. Evaluaremos los resultados a finales de 2026", ha explicado.

Del Castillo no ha ocultado una de las principales críticas que hace al sistema actual: la rigidez administrativa.

"El sistema sanitario está atrapado en un modelo burocrático que no sirve para gestionarlo. La administración pública es útil para el registro civil o para tramitar multas, pero no para dar servicio a las personas. Necesitamos gestión pública, orientada a resultados y no a procedimientos".

El director gerente del Hospital Sant Joan de Déu ha recordado que la mayoría de países europeos han evolucionado hacia modelos de gestión pública —con medios propios o concertados— centrados en resultados.

Y ha advertido del riesgo de no hacerlo: "Si no somos capaces de iniciar un cambio, el sistema sanitario se convertirá en algo de beneficencia, reservado para los pobres y los mayores que no puedan pagarse un seguro. Las clases medias seguirán huyendo al sector privado".

A pesar de sus advertencias, Del Castillo se ha mostrado convencido de que la transformación es posible. "Con los recursos que invertimos y los profesionales que tenemos, no hay ningún motivo para que el sistema no funcione mejor. La única razón es que seguimos con un modelo obsoleto. Hay que decirlo claro: esto no se puede gestionar desde la administración pública".